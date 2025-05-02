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Военные самолеты хотят использовать в коммерческих целях в Казахстане

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военный самолет взлетает
Военный самолет. Иллюстративное фото: Министерство обороны Казахстана

Министерство обороны Казахстана предложило на законодательном уровне привлекать к полетам государственную авиацию на платной основе, передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" размещен проект Министерства обороны РК " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности государственной авиации".

В проекте указано, что на данный момент в стране отсутствует норма привлечения государственной авиации на платной основе. Хотя многие страны, которые поддерживают стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в том числе Россия, Турция, Беларусь и другие, делают это на платной основе.

Поэтому министерство предложило два решения.

  1. На законодательном уровне с соблюдением норм ИКАО снять ограничение для возможности использования государственной авиации на платной основе.
  2. Предусмотреть использование государственной авиации в авиаперевозках на платной основе без снижения боевой подготовки и боевой готовности.

Министерство также назвало предполагаемые плюсы в случае принятия решения.

  • Возможность дополнительного стимулирования личного состава, задействованного на авиационных работах по грузоперевозке.
  • Дополнительные мощности в грузоперевозках, улучшение среды для развития предпринимательства, удешевление транспортных расходов для бизнеса.
  • Позволит без дополнительных указаний президента РК в срочном порядке предоставлять услуги органам и организациям для решения государственных задач.
  • Экономически расширит возможность по текущему ремонту и дальнейшему развитию государственной авиации.
  • Улучшение экологической обстановки, при надлежащем техническом состоянии авиационной техники количества выбросов углерода сократится.
  • Увеличение поступлений в государственный бюджет за счет оказания платных услуг.

Проект доступен для обсуждения казахстанцами до 20 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241387-voennye-samolety-hotyat-ispolzovat-v-kommercheskih-celyah-v-kazahstane/