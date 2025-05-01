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Эзотерика

Десятки туш тюленей вновь нашли на берегу Каспия (фото)

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Тюлень лежит на берегу
Тюлень. Иллюстративное фото: David Martin/Getty Images

Больше 80 туш мертвых тюленей нашли инспекторы рыбхозяйства на берегу Каспийского моря в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства.

Как сообщили в ведомстве, туши животных были обнаружены во время инспекции побережья Каспия в Тупкараганском районе - 88 мертвых тюленей выбросило на берег. На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и Института гидробиологии и экологии.

Полиция также зарегистрировала факт обнаружения туш краснокнижных животных.

"По данным "Казгидромета", за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветра, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей.

По информации научной организации (Институт гидробиологии и экологии), туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установить причину гибели животных затруднительно из-за того, что тушам около 2-3 недель. Пока мертвых животных утилизировали.

"Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МСХ РК", - заключили в ведомстве.

Напомним, в конце октября прошлого года сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей. Тогда на Каспии было обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

Позже министр экологии и природных ресурсов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей в Мангистауской области, сообщив, что рассматривается несколько версий причин гибели тюленей.

Сообщалось, что предварительная сумма ущерба от гибели тюленей на Каспии равна примерно 1,5 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241123-desyatki-tush-tyuleney-vnov-nashli-na-beregu-kaspiya/