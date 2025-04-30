Скончалась бабушка Нурали Алиева

Скончалась Минавар Кадишевна Алиева - бабушка Нурали Алиева (сын Рахата Алиева и внук Нурсултана Назарбаева). О ее смерти Нурали Алиев сообщил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Сегодня моя любимая бабушка Аника (Минавар Кадишевна) покинула нас и вознеслась на небеса. Она была невероятно особенной для меня - я провел свое раннее детство, рос рядом с ней. Она сыграла глубокую роль в моем воспитании и наполнила мою жизнь незабываемой любовью и руководством.

Она была воплощением добра, мудрости и красоты - истинного света в нашей жизни, присутствие которого приносило тепло и мир всем вокруг. Она всегда будет жить в моем сердце", - написал пост и выложил фото с бабушкой Нурали Алиев.

Эта фотография, по словам Алиева, была сделана несколькими днями ранее, при личной встрече с бабушкой.

"Говорили о жизни, моих детях и нашей семье. Эта фотография была сделана в эти драгоценные моменты, и у меня было ощущение, что это может быть наша последняя встреча. Сегодня утром я получил известие, что ночью она спокойно скончалась во сне", - отметил он.

В прошлом году внук Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев опубликовал сегодня в социальных сетях архивную фотографию с отцом Рахатом Алиевым, а также братом Айсултаном.

Как сообщается на официальном сайте фонда Zanartu, Нурали Алиев родился 1 января 1985 года.

Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая – бакалавр экономики и финансов по специальности "Экономист, магистр делового администрирования". Бакалавр бизнес-администрирования Пеппердинского университета, магистр бизнес-администрирования Университета Имадек.