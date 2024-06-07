Внук Назарбаева опубликовал архивное фото с отцом и покойным братом

Внук Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев опубликовал сегодня в социальных сетях архивную фотографию с отцом Рахатом Алиевым, а также братом Айсултаном, передает NUR.KZ.

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев опубликовал семейное архивное фото в Stories в соцсети Instagram. На нем изображен его отец - казахстанский бизнесмен и политик Рахат Алиев, а также брат Айсултан.

Архивный снимок с Рахатом Алиевым. Фото: instagram.com/imnurali

Напомним, Рахат Алиев умер 24 февраля 2015 года в Вене (Австрия). В 2008 году он, ранее занимавший пост посла Казахстана в Австрии, был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей.

Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

Айсултан Назарбаев скончался в Великобритании 16 августа 2020 года. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стала остановка сердца.

Добавим, по информации на сайте ИПС "Параграф", Алиев Рахат Мухтарович родился 10 декабря 1962 года в Алма-Ате (Алматы).

С февраля по май 2007 года занимал должности посла РК в Австрии, постпреда при международных организациях в Вене, спецпредставителя Казахстана по вопросам сотрудничества с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дети - Нурали, Айсултан, Венера.