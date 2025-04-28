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Эзотерика

Каракурты вновь атакуют жителей района в Атырауской области

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Каракурт
Каракурт. Иллюстративное фото: AndreiKa/Getty Images

Жители Индерского района в Атырауской области напуганы количеством каракуртов, которые вывелись в этом году - их обнаружили в местном парке, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, множество пауков, похожих на ядовитую черную вдову, заметили в местном парке. В последние три года число опасных членистоногих в регионе резко выросло.

Ситуация вызвала беспокойство у жителей Индерского района - люди боятся за себя, за детей и за домашний скот.

Так, по данным телеканала, в прошлом году от укусов ядовитых пауков пострадало много верблюдов и коров. К врачам после неприятной встречи с черной вдовой обращались и сами жители.

Однако местные власти утверждают, что в бюджете средств на обширную обработку угодий от этого паука не предусмотрено - опасных вредителем каракурт не признан. Тем не менее районные акиматы готовы провести в обнаруженных очагах распространения дезинсекцию.

Источник: КТК

В прошлом году сообщалось, что в Атырауской области от каракуртов пострадали несколько человек и домашний скот. Отмечалось, что больше всего случаев зафиксировано в Индерском районе.

Позже стало известно, что ущерб от них уже составил свыше 65 млн тенге. В Минсельхоз направлено письмо о принятии мер.

Мы писали также, что житель Актау обнаружил в подвале своего дома большое скопление ядовитых каракуртов. Жильцы многоэтажки беспокоились, что пауки могут попасть в квартиры.

Согласно справочнику MSD, укусы паука-вдовы (каракурт входит в род черных вдов) обычно вызывают немедленное резкое жжение. Боль может быть тупой, ноющей и непропорциональной тяжести клинических признаков. Иногда развиваются косвенные и/или системные симптомы.

Токсичность яда паука-вдовы оцениваются как легкая, умеренная или тяжелая.

  • легкая: боль ограничена местом укуса, нормальные жизненные признаки
  • умеренная: повышенное потоотделение и пилоэрекция в области укуса, схваткообразные боли, ощущаемые в крупных мышечных группах туловища, нормальные жизненные признаки
  • тяжелая (также называемая латродектизм): повышенное потоотделение, интенсивные генерализованные схваткообразные боли, ощущаемые в крупных мышечных группах туловища, гипертония и тахикардия; часто головная боль, тошнота и рвота.

При идентификации пауков учитывается место их обитания и признаки. Пауки-вдовы живут на открытом воздухе в защищенных местах (например, груды камней, дров, копна сена, надворные сооружения) и отличаются красной или оранжевой отметиной в виде песочных часов на животе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240259-karakurty-vnov-atakuyut-zhiteley-rayona-v-atyrauskoy-oblasti/