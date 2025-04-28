Более миллиарда тенге из возвращенных активов потратят на Косшы и Макинск

Более 1 млрд тенге из возвращенных активов выделено на строительство систем водоснабжения в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Было принято решение о выделении из Специального государственного фонда средств для обеспечения жителей городов Косшы и Макинск в Акмолинской области водоснабжением.

Сообщается, что в Косшы на завершение строительства водопроводной системы выделено 476,7 млн тенге.

Реализация проекта позволит на 100% обеспечить население централизованным водоснабжением. На сегодня проложено порядка 50 км труб. В целом протяженность сетей составит 64,1 км. Объект планируется сдать до конца текущего года.

В правительстве отметили, что действующая инженерная сеть рассчитана на 30 тыс. жителей, однако в настоящее время в Косшы, по официальным данным, зарегистрировано более 50 тыс. человек.

К 2038 году, согласно Генеральному плану города, число жителей может превысить 150 тыс.

А в Макинске ведется реконструкция водопроводных сетей. Проект предусматривает прокладку 72,7 км сетей. На сегодня за счет ранее выделенных средств завершены работы по 45 км. Направленные из Спецгосфонда средства в размере 606,4 млн тенге, как отметили в правительства, позволят завершить проект и обеспечить всех жителей города, численность которого превышает 18 тыс. человек, централизованным водоснабжением.

Ранее сообщалось, что на возвращенные государству активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты. В регионе появятся 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт.