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Мужчину спасли из глубокого 50-метрового каньона в Туркестанской области (видео)

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Спасение мужчины из каньона
Спасение мужчины из каньона. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасательная операция проходила ночью рядом с селом Мадени Толебийского района. 36-летний мужчина спустился в каньон глубиной 50 метров, но подняться уже не смог, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Ночью в 500 метрах от села Мадени Толебийского района Туркестанской области мужчина 1989 года рождения спустился в каньон глубиной 50 м и не смог самостоятельно подняться. За помощью к спасателям по номеру 112 обратились друзья туриста", - отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда спустились в каньон, обвязали мужчину и подняли его при помощи спасательной веревки.

До этого в Туркестане спасатели вызволили подростка из ямы глубиной четыре метра и передали его сотрудникам "скорой".

Мы также писали, что в горах Алматинской области, вблизи зоны отдыха села Кайназар, мужчина сломал ногу и не мог спуститься самостоятельно - на помощь ему пришли спасатели.

А в зоне отдыха Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области спасатели оказали помощь заблудившимся туристам из Караганды.

Также сообщалось, что турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области - на помощь пришли спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239164-muzhchinu-spasli-iz-glubokogo-50-metrovogo-kanona-v-turkestanskoy-oblasti/