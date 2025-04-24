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2,5 млрд тенге из бюджета выделил акимат Алматы на отобранные жителями города идеи

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Сквер в Алматы
Сквер в Алматы. Иллюстративное фото: пресс-службу акимата города Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района рассказал, как в текущем году будет благоустроен район, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В ходе встречи с населением Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о развитии и благоустройстве общественных пространств в районе. Он сообщил, что в прошлом году в районе было реализовано три проекта, которые улучшили облик района.

По даным Досаева, одним из них стало обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне Карасу на площади 10,7 гектара. Здесь были установлены малые архитектурные формы, уличная мебель и беседки для отдыха, а также модернизировано освещение и высажены новые зеленые насаждения.

Аким города отметил, что также в районе был построен парк площадью 6,2 га вокруг мечети в микрорайоне Дарабоз и благоустроено 24 га набережной реки Боралдай. Кроме того, в 2024 году были выполнены работы по текущему ремонту 6 общественных пространств, установлены автополивочные системы на общую сумму 2,6 млрд тенге.

"В июне 2025 года ожидаем завершение проекта по благоустройству 16 га территории пруда в микрорайоне "Ожет". В рамках этого проекта предусмотрено озеленение территории, создание пешеходных зон, строительство спортивных и детских площадок", - сообщил Ерболат Досаев.

Благоустройство в Алматы
Благоустройство в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кроме того, продолжается реализация программы "Бюджет народного участия". В 2024 году было реализовано 45 проектов, включая благоустройство 24 общественных территорий и 10 дворовых участков.

"В 2025 году из бюджета города выделено также 2,5 млрд тенге для реализации еще 50 проектов "Бюджета народного участия", отобранных жителями из более 570 предложений. С марта по сентябрь запланировано благоустройство 31 общественного пространства, 16 дворовых территорий и реализация 3 проектов по модернизации уличного освещения", - сказал аким Алматы.

По данным акимата, в Алматы по данному проекту в 2024 году реализовано 364 проекта. Количество поданных заявок от алматинцев возросло в 18 раз в 2024 году по сравнению с 2019 годом.

"Учитывая эффективность программы и вовлеченность жителей, в 2024 году аким Алматы Ерболат Досаев увеличил финансирование на 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в 2023 году", - подчеркнули в акимате.

Также мы писали, что Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что до конца года большинство алматинцев перейдут на оплату воды по установленным приборам учета.

Также он пообещал, что в городе будет усилен контроль за подрядными организациями, осуществляющими ямочный ремонт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238933-2-5-mlrd-tenge-iz-byudzheta-vydelil-akimat-almaty-na-otobrannye-zhitelyami-goroda-idei/