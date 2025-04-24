"Оставляют вырезанные ямы": контроль над подрядчиками по ямочному ремонту усилят в Алматы

В ходе встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе будет усилен контроль за подрядными организациями, осуществляющими ямочный ремонт, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопрос жителей района о том, почему при текущем ремонте дорожники оставляют вырезанные ямы на несколько дней, аким Ерболат Досаев поднял руководителя Управления городской мобильности Сагындыка Телибаева.

"По регламенту если асфальт срезан, он должен быть восстановлен до конца рабочего дня", - доложил руководитель управления Сагындык Телибаев.

Аким города отметил, что в договорных обязательствах эти нормы прописаны, но не все подрядчики следуют данным требованиям, ссылаясь на то, что асфальт вовремя не подвезли, либо недостаточно техники.

"То есть, регламент существует, и районные акиматы, отвечающие за ямочный ремонт, усилят контроль за этим вопросом", - сказал Ерболат Досаев.

Также глава города сообщил, что по всем подобным случаям горожане могут обращаться через "е-Otinish" либо чат-бот @AlmatyJolybot в Telegram.

Напомним, в прошлом году жители микрорайона "Нижняя пятилетка" Турксибского района заявляли, что по вине подрядчика вынуждены каждый день ездить по дорогам, напоминающим полосу препятствий. По их словам, подрядчики снимают асфальт и исчезают.

Недавно мы сообщали, что алматинцы смогут жаловаться на ямы на дорогах через чат-бот в Telegram. В акимате тогда рассказали, что поступившие обращения будут обработаны и по каждому случаю будут приняты меры для устранения ям на дорогах.

Добавим, что в Алматы раньше установленного срока начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры.