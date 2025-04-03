Алматинцы смогут жаловаться на ямы на дорогах через чат-бот в Telegram, об этом рассказали в Управлении городской мобильности, передает NUR.KZ.

"В середине февраля был досрочно запущен асфальтобетонный завод, который выдавал "теплый асфальт" с энергосберегающими добавками, позволяющими обеспечить уплотнение асфальтобетонной смеси при температуре воздуха до минус -5 градусов Цельсия.

На сегодня в целях недопущения аварийных ситуаций на дорогах уже произведено устройство более 300 "плавающих" люков. Конструкция предназначена для сохранности асфальтового покрытия вокруг колодцев, поскольку люки с плавающими корпусами двигаются вместе с асфальтом. Это существенно увеличивает срок эксплуатации как самого колодца, так и люка в целом", - отметили в управлении.

Ремонт дорог. Фото: акимат Алматы

Кроме того, в УГМ рассказали, что провели текущий - ямочный - ремонт на участках улиц Рыскулова, Абылай хана, Райымбек батыра, Толе би.

"Непосредственно сегодня ремонтные бригады работают по улице Гоголя от проспекта Назарбаева до ЦПКиО. Далее планируется начать работы по улицам Сейфуллина, Кунаева, Макатаева, Назарбаева, Мынбаева и другим", - подчеркнули в УГМ.

Также в ближайшее время районные акиматы начнут текущий ремонт улично-дорожной сети. В каждом районе будет охвачено порядка 30 тыс. кв.м дорожного полотна. В целом, в текущем году в летний период в Алматы запланирован средний ремонт 300 км дорог и строительство 35 км новых дорог.

Ремонт дорог. Фото: акимат Алматы

В акимате отметили, что жители города смогут подать заявки на устранение ям на дорогах города через чат-бот @AlmatyJolybot в Telegram-канале Almaty_Joly. Для этого нужно отправить текст обращения, фото или видео дефекта, адрес и точные координаты, а также свои контактные данные.

Поступившие обращения будут обработаны и по каждому случаю будут приняты меры для устранения ям на дорогах, отметили в УГМ.

"Для эффективного рассмотрения жалоб и предложений необходимо направлять их только через официальные каналы. Обращения и комментарии в различных пабликах в социальных сетях не всегда подпадают в процесс рассмотрения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы раньше установленного срока начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры.