"Зачем это нужно": строительство СТО вместо обещанного детсада возмутило актюбинцев (видео)

Жители пригорода Актобе возмущены строительством частного объекта вместо долгожданного детсада. Как так получилось, не знают даже сами чиновники, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, жилой массив Бауырластар-3 расположен в 16 километрах от Актобе. Активная застройка района началась около 10 лет назад. Сейчас здесь проживает более 700 семей. Большинство из них – многодетные, но устроить малышей некуда. Дошколят приходиться возить в город, а это крайне неудобно, жалуются жители.

Когда власти наконец выделили участок под строительство детского сада, горожане обрадовались. Но на днях выяснилось, что вместо долгожданного садика здесь будет СТО.

"По генплану это место было распределено под садик, 30 соток земли. Теперь, в этом году, пришел застройщик, оказывается, здесь собираются строить СТО и магазин. В СТО и магазине необходимости нет! Нам в первую очередь нужен большой садик!" - возмущена жительница пригорода Сауле Сисекенова.

Ее поддерживают и другие жители массива.

"В 7:30 утра надо везти детей в садик. Начинаем искать такси, чтобы успеть. Возим детей в соседние жилые массивы или в Актобе. В то время, как на земле, выданной под садик, собираются строить частный объект!

Государство дает землю под детский сад, а здесь СТО и магазин хотят построить! Зачем нам это нужно! Завтра сюда начнут приезжать машины, начнутся аварии, дети могут пострадать", - считает горожанин Аманжол Амиргазин.

В запутанной ситуации, как отмечает телеканал, не могут разобраться даже местные чиновники. Оказалось, что предприниматель получил этот участок 3 года назад. Причем земля была выделена именно под строительство дошкольного учреждения. В проекте же указано возведение коммерческого объекта.

В акимате пытаются понять, почему произошла путаница в документах.

"Этот земельный участок землепользователь получил в июле 2022 года. А в 2023 году он согласовал проект. Там указано, что на данном месте будет строиться диагностический центр с магазином. Но согласно генплану, земля отдана под строительство детского сада. Мы провели беседу с частным лицом. Они заверили, что будут использовать участок по целевому назначению и построят сад", - заверил глава КГУ "Ақтөбе жер мониторингі" Алмат Скаков.

Но слова чиновника не успокоили жителей Бауырластар-3. Теперь они намерены самостоятельно отслеживать все этапы строительства детского сада. Если же что-то вновь пойдет не по плану, люди будут отстаивать участок уже в прокуратуре.

Напомним, осенью жители дачных коллективов в Актобе просили построить у них в районе поликлинику, так как добираться до ближайшего медучреждения приходится больше часа, что особенно сложно для пенсионеров и детей.

А до этого жители Актобе жаловались на недостаток парковочных мест возле детского сада в районе Батыс-2. Отдел ЖКХ города пообещал рассмотреть решение проблемы.