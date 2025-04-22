Строительство BRT в Алматы: будут ли менять бордюры на проспекте Райымбека

В акимате Алматы рассказали, будут ли меняться бордюры во время строительства BRT, которое начинается на проспекте Райымбека, передает корреспондент NUR.KZ.

В Управлении городской мобильности акимата города рассказали, что в процессе эксплуатации дорог бордюры могут смещаться или повреждаться из-за ДТП либо наезда техники.

"Это приводит к образованию щелей между бордюром и дорожным покрытием, что, в свою очередь, способствует образованию трещин. В результате этого снижается долговечность и качество дороги.

Для того чтобы избежать подобных негативных последствий перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик дорог, бордюрный камень должен быть установлен на одном уровне. То есть, изначально должна быть произведена рихтовка бордюров", - сообщили в Управлении.

Бордюр. Фото: акимат Алматы

В ведомстве добавили, что рихтовка не означает их замену, так как целые бордюры устанавливаются повторно на определенный уровень. Замене подлежат только поврежденные бордюры, имеющие дефект.

В ходе среднего ремонта улиц меняется порядка 3% бордюров - это средний показатель по городу.

При строительстве линии BRT на проспекте Райымбека также будет производиться замена только поврежденных бордюров, отметили в акимате. Их точное количество определят по результатам дефектовки.

Вчера сообщалось, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года.

Как сообщили в акимате, проект станет первым в Алматы, где улица преобразуется по всей ширине - от здания до здания, включая все слои инфраструктуры: дороги, тротуары, зеленые зоны и фасады зданий, с созданием комфортной и современной городской среды.

Бордюр. Фото: акимат Алматы