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Аппарат корабля "Союз МС-26" с космонавтами приземлился близ Жезказгана

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Спуск аппарата
Спуск аппарата. Фото: Иван Тимошенко

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с космонавтами, вернувшимися на Землю с МКС, приземлился в районе Жезказгана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Роскосмос".

Как сообщается на сайте российской госкорпорации "Роскосмос", сегодня в 04:20 по московскому времени (06:20 по времени Астаны - прим. ред.) спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с космонавтами "Роскосмоса" Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

Перед этим корабль отстыковался от модуля "Рассвет" российского сегмента МКС. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

С сентября 2024 года космонавты провели 43 научно-прикладных экспериментов, совершили выход в открытый космос, приняли один пилотируемый и два грузовых корабля.

На станции продолжил полет экипаж 73-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Джонатан Ким, Энн МакКлейн, Николь Айерс, и астронавт JAXA Такуя Ониси.

Напомним, также мы писали о том, как осенью прошлого года близ Жезказгана сел спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмос", проведшими год на МКС, и астронавтом NASA.

Добавим, в марте этого года астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые девять месяцев пробыли на МКС вместо восьми дней, вернулись на Землю.

Об этом событии писала и "Русская служба Би-Би-Си" - к тому моменту спасательна капсула отстыковалась от МКС.

Отмечалось, что ученые должны были провести в космосе всего восемь дней, однако застряли на МКС на девять месяцев, так как во время полета к космической станции капсула столкнулась с рядом технических проблем, поэтому возвращение астронавтов домой посчитали слишком рискованным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237436-apparat-korablya-soyuz-ms-26-s-kosmonavtami-prizemlilsya-bliz-zhezkazgana/