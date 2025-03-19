Девять месяцев в космосе: застрявшие на МКС астронавты NASA вернулись на Землю (видео)

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые девять месяцев пробыли на МКС вместо восьми дней, вернулись на Землю - подробности озвучили в NASA, передает NUR.KZ.

Экипаж вернулся на Землю в капсуле SpaceX Crew Dragon - помимо Уилмора и Уильямс с МКС были доставлены астронавт Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов.

"Мы очень рады, что Суни, Буч, Ник и Александр вернулись домой после многомесячной миссии, в ходе которой они занимались наукой, демонстрировали технологии и проводили техническое обслуживание на борту Международной космической станции", - сказала исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.

Уильямс и Уилмор стартовали на космическом корабле Starliner компании Boeing 5 июня 2024 года, а Хейг и Горбунов поднялись в воздух 28 сентября.

Из-за технических неполадок экипаж Starliner не смог вернуться на Землю в планируемые сроки, по этой причине его включили в состав экспедиции на МКС.

Ученые принимали участие во множестве научных и технических мероприятий и демонстраций технологий - выходили в открытый космос. Американские члены экипажа провели более 150 уникальных научных экспериментов.

К счастью, все астронавты вернулись домой - путь от МКС до поверхности Земли занял 17 часов. Сейчас им предстоит восстановление после длительного пребывания в космосе.

Накануне "Русская служба Би-Би-Си" сообщала о возвращении Бутча Уилмора и Суни Уильямс на Землю - к тому моменту спасательна капсула отстыковалась от МКС.

Отмечалось, что ученые должны были провести в космосе всего восемь дней, однако застряли на МКС на девять месяцев, так как во время полета к космической станции капсула столкнулась с рядом технических проблем, поэтому возвращение астронавтов домой посчитали слишком рискованным.