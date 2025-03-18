"Застрявшие астронавты" Бутч и Суни возвращаются домой после девяти месяцев в космосе

После эпических девяти месяцев в космосе астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс наконец-то возвращаются домой. Они должны были провести на Международной космической станции (МКС) восемь дней, но их миссию значительно продлили из-за технических проблем.

Уилмор и Уильямс возвращаются на Землю в капсуле SpaceX вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым.

Они отстыковались от МКС в 05:05 по Гринвичу (08:05 по московскому времени) во вторник, 18 марта, и должны приземлиться у побережья Флориды в 21:57 по Гринвичу в тот же день (01:57, 19 марта, по московскому времени). Время посадки может измениться, если погодные условия окажутся недостаточно благоприятными.

На этом миссия, которая привлекла внимание всего мира, закончится, хотя последние этапы путешествия астронавтов будут нелегкими.

Сначала капсула Dragon компании SpaceX совершит быстрое и огненное вхождение в атмосферу Земли, выдерживая температуру до 1600°C. Потом скорость резко снизится, и астронавты испытают значительные перегрузки, примерно в четыре раза превышающие силу земного притяжения. Наконец, аппарат мягко приводнится в океане с помощью четырех крупных парашютов.

«Они опытные астронавты, но возвращение на Землю покажется им фантастическим. Первое, что чувствуешь, — это свежий воздух», — рассказала Би-би-си Хелен Шарман, первая британская астронавтка.

Как Бутч и Суни «застряли» в космосе

Сага Суни и Бутча началась в июне 2024 года. Астронавты участвовали в первом испытании космического корабля «Старлайнер», разработанного компанией Boeing.

Во время полета к космической станции капсула столкнулась с рядом технических проблем, поэтому возвращение астронавтов домой посчитали слишком рискованным.

В начале сентября прошлого года «Старлайнер» вернулся на Землю без экипажа. Это означало, что для возвращения Бутча и Суни нужен новый корабль. Поэтому NASA выбрало следующий по графику полет: капсулу SpaceX, которая прибыла на МКС в конце сентября.

На капсуле Dragon на станцию прилетели два астронавта вместо четырех, оставив два свободных места для Бутча и Суни. Загвоздка заключалась в том, что полет SpaceX был запланирован на шесть месяцев, поэтому срок пребывания астронавтов на МКС был продлен до марта 2025 года.

Прибытие сменного экипажа в воскресенье стало последним шагом, необходимым для возвращения Бутча и Суни. После короткой передачи дел новой команде их миссия подошла к концу.

Почему астронавтов так долго не могли вернуть?

Бутч Уилмор и Суни Уильямс с энтузиазмом восприняли свое более длительное, чем ожидалось, пребывание в космосе. Астронавты провели множество экспериментов на борту орбитальной лаборатории и совершили выход в открытый космос. Суни даже побила рекорд женщины, которая провела больше всего часов за пределами космической станции.

Несмотря на то, что астронавтов называли «застрявшими», на самом деле они никогда ими не были. На протяжении всей их миссии к космической станции всегда были пристыкованы корабли, чтобы доставить их, а также остальных участников полета домой в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

За несколько недель до возвращения на Землю Бутч Уилмор сказал, что они c Суни не были обеспокоены тем, что их миссия так затянулась.

«Мы готовились к тому, что можем остаться на станции надолго, хотя и планировали короткий полет. В этом заключается суть программы пилотируемых космических полетов», — сказал Бутч журналистам.

Суни добавила, что ей грустно от того, что это, вероятно, будет ее последний полет.

«Думаю, сам факт того, что мы живем здесь, в таком уникальном месте, дает потрясающую перспективу. Я не хочу терять эту искру вдохновения, когда вернусь, поэтому мне придется как-то сохранить ее», — сказала астронавтка.

В прошлом месяце к миссии астронавтов было привлечено еще большее внимание после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что астронавтов оставили в космосе по политическим причинам, хотя его компания могла бы вернуть их домой раньше.

Однако представители NASA заявили, что их решение основывалось на графике полетов и потребностях космической станции.

Гарретт Райзман, бывший астронавт NASA и бывший директор по космическим операциям компании SpaceX, сказал, что у NASA были веские причины, по которым они не выбрали специальную спасательную миссию.

«Это не сильно сократило бы время пребывания Бутча и Суни в космосе. Пару месяцев можно было бы выиграть, но не думаю, что это того стоило», — сказал он Би-би-си.

«К тому же стоимость [экстренной эвакуации] была высокой — полеты экипажей стоят сотни миллионов долларов..... Думаю, Бутч и Суни первыми сказали бы: "Нет, это того не стоит"».

Что ждет Бутча и Суни дальше?

После возвращения на Землю Бутч Уилмор и Суни Уильямс доставят в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где их осмотрят врачи.

Длительные миссии в космосе сказываются на организме: у астронавтов снижается плотность костей и происходит потеря мышечной массы. Также нарушается кровообращение, а перераспределение жидкости может повлиять на зрение.

Чтобы вернуться к нормальной жизни, организму может потребоваться много времени, поэтому паре предстоит интенсивная физическая нагрузка, пока их тела будут заново адаптироваться к гравитации. Но первоочередной задачей для Бутча и Суни станет встреча с их семьями, друзьями и домашними животными.

Гарретт Райзман поддерживал связь с Суни, пока она находилась в космосе.

«На днях я получил письмо от Суни, в котором она писала, что скучает по посиделкам на крыльце своего дома в штате Мэн с собаками, по свежему воздуху, по лучам солнца на лице, — рассказал он Би-би-си. — Больше всего скучаешь по самым базовым элементам жизни на Земле».

Это перевод материала корреспондентов Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь