"Страшно отпускать детей": гости пивных заведений держат в страхе жителей Актау

Жители жилого комплекса в Актау заявили, что боятся отпускать своих детей во двор из-за соседства с увеселительными заведениями, около которых часто происходят драки, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, пивные заведения держат в страхе жителей целой многоэтажки в Актау. Два бара расположены буквально в жилом комплексе. По словам людей, как правило посиделки посетителей заканчиваются разборками. Жильцы дома говорят, что обращались во все инстанции, но пока безрезультатно.

"Я живу тут 4 года, 3 из которых мы пишем жалобы в прокуратуру, СЭС, я лично ходил в полицию, но никакого толку. А теперь еще и школу построили всего в 50 метрах от нашего дома, а это значит, что иногда дети по дороге домой, в школу или обратно могут встретить пьяных посетителей этих баров", - рассказал один из жителей дома.

Другие жители рассказали, что порой из-за шума они не могут даже открыть окна, так как дело часто доходит до драки.

"Эта проблема и зимой, и летом. Участкового звали, бесполезно. В окно сколько раз видела, как люди выходят из пивной сильно пьяными, уже страшно детей отпускать во двор", - рассказали жильцы.

По данным регионального департамента полиции, в Актау в этом году зарегистрировано 163 вызова с жалобой на 44 заведения. На всех составлен протокол. Однако именно из этого дома жалоб на шум не было, сообщили в местной полиции.

"В таких случаях, заведение, как правило, умывают руки и говорят, что посетитель покинул наше заведение и мы не несем больше за него никакую ответственность. Это уже дело местной полиции. Нахождение в нетрезвом виде в общественном месте нарушение тишины", - высказался депутат городского маслихата Кирилл Осин.

Между тем, по словам депутата, увеселительным заведениям не место среди жилых домов, однако перенести их за город в принципе невозможно. Это вопрос и развития бизнеса. А вот повысить уровень ответственности предпринимателей перед жителями необходимо.

Он отметил, что для формирования принудительной ответственности необходимо увеличить штрафы для юридических лиц.

"Раньше, когда люди жаловались на эти заведения, проверить их невозможно было из-за моратория, запрета на объекты малого и среднего бизнеса. Сейчас, мы порекомендовали людям снова фиксировать нарушения и писать обращения в компетентные органы", - прокомментировал специалист отдела внутренней политики Актау Нурлыбек Омаров.

В феврале этого года мы писали, что жительница Актау заявила, что ее избил сосед по дому из-за парковочного места. В ДП Мангистауской области сообщили, что он подал встречное заявление, утверждая, что она сбила его на автомобиле.

Также зимой этого года в Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в 20 микрорайоне Актау. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области.