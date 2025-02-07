Драка из-за парковочного места произошла между мужчиной и женщиной в Актау (видео)

Жительница Актау заявила, что ее избил сосед по дому из-за парковочного места. В ДП Мангистауской области сообщили, что он подал встречное заявление, утверждая, что она сбила его на автомобиле, передает Lada.kz.

Жительница Актау рассказала, что инцидент произошел вечером 5 февраля 2025 года на парковке дома в 6 микрорайоне.

"Я припарковалась, и вдруг на меня налетает мужчина, кричит, что я неправильно поставила машину. Начинает ругаться, я вижу, что он не в адеквате. Хотела перепарковаться, но он не давал. Затем он открыл дверь моей машины и избил меня. Я сразу же вызвала полицию и написала заявление", - рассказала горожанка.

Женщина сообщила, что мужчина оказался ее соседом - они живут в одном подъезде, но на разных этажах. По ее словам, ранее у них не было конфликтов. Сейчас она ищет свидетелей происшествия.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что дело приняло неожиданный поворот, так как мужчина подал встречное заявление на женщину.

"Мужчина также подал встречное заявление на женщину, утверждая, что она сбила его на автомобиле. Назначена экспертиза. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РК (Побои)", - заявили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео драки между пассажирами в метро Алматы. Конфликт вспыхнул из-за просьбы одного из мужчин снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Однако пассажир отказался, после чего завязалась перепалка, переросшая в потасовку. В полиции рассказали, что участники конфликта уже установлены.

Также на видео попала драка на горном курорте Шымбулак. По факту хулиганства полицией возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержали пять человек. В администрации курорта заявили, что группой иностранных гостей в нетрезвом виде был спровоцирован конфликт с сотрудниками горнолыжной школы.

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