Об изменениях в расписании рейсов предупредил аэропорт Алматы
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В Международном аэропорту Алматы предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений использования воздушного пространства над Астаной, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы, ограничения повлекут за собой изменения в расписании рейсов в столицу и из нее.
"Согласно официальной информации Министерства обороны Республики Казахстан, в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 до 13:00 часов в Астане будет временно закрыто воздушное пространство для подготовки и проведения военного парада.
Это повлечет за собой изменения в расписании некоторых рейсов, следующих в/из Астаны, включая направления из Алматы.
Просим пассажиров учитывать данные ограничения при планировании поездок. Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты корректировками, будут дополнительно проинформированы авиакомпаниями через контактные данные, указанные при бронировании", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальный статус рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.
Контактные телефоны:
Справочная служба Международного аэропорта Алматы:
+7 (727) 270 33 33
+7 (727) 270 48 49
Air Astana:
+7 (727) 244 44 77
WhatsApp: +7 702 702 00 74
FlyArystan:
+7 (727) 331 10 10
WhatsApp: +7 702 702 02 27
SCAT Airlines:
+7 (7252) 99 88 80
Qazaq Air:
+7 (727) 356 14 14
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане воздушное пространство над столицей временно закроют.
Также сообщалось, что авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров об изменении в расписании рейсов в связи с закрытием аэропорта Астаны для подготовки к военному параду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236587-ob-izmeneniyah-v-raspisanii-reysov-predupredil-aeroport-almaty/