Об изменениях в расписании рейсов предупредил аэропорт Алматы

В Международном аэропорту Алматы предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений использования воздушного пространства над Астаной, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы, ограничения повлекут за собой изменения в расписании рейсов в столицу и из нее.

"Согласно официальной информации Министерства обороны Республики Казахстан, в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 до 13:00 часов в Астане будет временно закрыто воздушное пространство для подготовки и проведения военного парада.

Это повлечет за собой изменения в расписании некоторых рейсов, следующих в/из Астаны, включая направления из Алматы.

Просим пассажиров учитывать данные ограничения при планировании поездок. Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты корректировками, будут дополнительно проинформированы авиакомпаниями через контактные данные, указанные при бронировании", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальный статус рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.

Контактные телефоны:

Справочная служба Международного аэропорта Алматы:

+7 (727) 270 33 33

+7 (727) 270 48 49

Air Astana:

+7 (727) 244 44 77

WhatsApp: +7 702 702 00 74

FlyArystan:

+7 (727) 331 10 10

WhatsApp: +7 702 702 02 27

SCAT Airlines:

+7 (7252) 99 88 80

Qazaq Air:

+7 (727) 356 14 14

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане воздушное пространство над столицей временно закроют.

Также сообщалось, что авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров об изменении в расписании рейсов в связи с закрытием аэропорта Астаны для подготовки к военному параду.