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Воздушное пространство над Астаной временно закроют

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Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане воздушное пространство над столицей временно закроют, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации, ссылаясь на информацию от Минобороны, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 по 13:00 в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.

"Просим пассажиров учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", - говорится в сообщении ведомства.

В комитете также предоставили номера телефонов, по которым можно уточнить статус своего рейса:

  • Air Astana: + 7 (727) 244 44 77, + 7 (7172) 58 44 77, + 7 702 702 44 77, +7 705 927 44 77;
  • SCAT +7 (7252) 99 88 80;
  • Qazaq Air +7 (727) 356 14 14;
  • FlyArystаn +7 (727) 331-10-10, + 7 702 702 02 27 (WhatsApp);
  • аэропорт Астаны +7 (7172) 702 999.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

В ведомстве также показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 13 марта в Казахстане началась переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Сообщалось, что это связано с подготовкой и проведением военного парада в Астане.

Добавим также, что на прошлой неделе Минобороны обратилось к астанчанам с предупреждением - из-за подготовки к параду в столице временно ограничат движение на дорогах.

Кроме того, недавно стало известно, что в Астане 3 и 5 мая на главной площади пройдут генеральные тренировки к военному параду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236149-vozdushnoe-prostranstvo-nad-astanoy-vremenno-zakroyut/