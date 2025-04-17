Воздушное пространство над столицей закроют: Air Astana изменила расписание рейсов

Авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров об изменении в расписании рейсов в связи с закрытием аэропорта Астаны для подготовки к военному параду, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале авикомпании Air Astana проинформировали о временных изменениях в расписании рейсов в связи с закрытием аэропорта Астаны для подготовки к военному параду.

"Изменения коснутся рейсов из Астаны в Алматы, Усть-Каменогорск, Франкфурт и Доху, а также в Астану из Алматы, Атырау, Костаная, Усть-Каменогорска, Франкфурта, Сеула и Дохи. Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, будут уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании", - предупредили в компании.

Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном центре бронирования и информации авиакомпании.

Напомним, накануне в Комитете гражданской авиации сообщили, что в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 по 13:00 в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.

Также в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

На прошлой неделе Минобороны обратилось к астанчанам с предупреждением - из-за подготовки к параду в столице временно ограничат движение на дорогах.