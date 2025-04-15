Активист переполошил все экстренные службы Караганды из-за мешков с селитрой

Бдительный карагандинец увидел в центре города мешки с селитрой и вызвал спасателей и полицию. Мужчина хочет, чтобы вещество вывезли из города, передает сайт телеканала КТК.

Серик Акишев увидел большие белые мешки, когда проезжал по центральному путепроводу. Он решил узнать, что находится в мешках, увидев надпись, мужчина был шокирован.

"Проезжая, кто-то может выбросить сигарету, может возникнуть пожар, тем более рядом находится склад угольный, тупик. Уголь может загореться. Температура 35 градусов уже опасна для данного вещества. Может произойти трагедия, подобная бейрутской 5 августа 2020 года", - заявил активист.

Подчеркивается, что селитру используют для создания взрывчатки, например, во время ведения горных работ.

Мужчина решил вызвать на место событий экстренные службы города.

"Все документы на поставку, на приобретение, закуп и перевозку у них имеются. Данное ТОО – лицензированная организация, которая специализируется на хранении и логистике. Сама по себе аммиачная селитра при соблюдении должных норм хранения, а также перевозки не взрывоопасна и не огнеопасна", - рассказал начальник ДЧС региона Ерасыл Сайпаш.

По информации телеканала, на месте хранится 200 тонн аммиачной селитры.

Как заявил владелец товара, этот компонент действительно используют на промышленных объектах для взрывов, однако большая часть отправится на фермерские хозяйства – удобрять почву.

"У нас в Караганде, именно на моем складе чтобы она взорвалась, невозможно. Потому что чтобы из нее что-то получилось, это нужно много компонентов, чтобы она взорвалась, чтобы какая-то детонация была. А у нас хранится только селитра. Она полностью может храниться и на улице, и под солнцем, и в снегу, она защищена полиэтиленом - своим биг-бэгом", - подчеркнул директор логистической компании Жанат Матиев.

Активиста доводы специалистов не успокоили, он намерен добиваться, чтобы мешки с селитрой как можно скорее вывезли из Караганды.

Владелец же обещает распродать ее начала лета.

Источник: КТК

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел взрыв, жертвами которого стали 210 человек, пострадали более 6 тыс. человек. Взорвалась селитра, которая хранилась в порту.

Казахстанский консул пострадал во время страшного взрыва в Бейруте - в результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению Дипломатической миссии РК в Ливане.