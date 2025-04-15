"Какой "Болашак" в 78 лет": в программу стажировок ввели возрастные ограничения
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Председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов сообщил, что в программу научных стажировок были введены возрастные ограничения.
Глава Центра рассказал об этом в программе "Уәде" на канале Jibek Joly podcast.
Кусманову напомнили о том, что на прошедшем в этом году Курултае глава государства заявил о случае, когда стипендиатом оказался 78-летний гражданин.
Глава Центра подтвердил, что данный кейс действительно имел место, также уточнил, что это произошло по программе научной стажировки.
По его словам, ранее ограничений по возрасту не было - право подавать заявки имели и люди пенсионного возраста.
Однако сейчас ограничения появились - вступили в силу поправки.
"Теперь по научным стажировкам для мужчин 59 лет. Это уже утвержденный приказ. Для женщин - 57 лет", - пояснил он.
По словам Кусманова, ранее, в 2019 году, возрастной порог ввели в программу "Болашак", теперь - в программу научных стажировок.
Отметим, глава государства на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых.
"Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?
Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235771-kakoy-bolashak-v-78-let-v-programmu-stazhirovok-vveli-vozrastnye-ogranicheniya/