"Какой "Болашак" в 78 лет": в программу стажировок ввели возрастные ограничения

Председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов сообщил, что в программу научных стажировок были введены возрастные ограничения.

Глава Центра рассказал об этом в программе "Уәде" на канале Jibek Joly podcast.

Кусманову напомнили о том, что на прошедшем в этом году Курултае глава государства заявил о случае, когда стипендиатом оказался 78-летний гражданин.

Глава Центра подтвердил, что данный кейс действительно имел место, также уточнил, что это произошло по программе научной стажировки.

По его словам, ранее ограничений по возрасту не было - право подавать заявки имели и люди пенсионного возраста.

Однако сейчас ограничения появились - вступили в силу поправки.

"Теперь по научным стажировкам для мужчин 59 лет. Это уже утвержденный приказ. Для женщин - 57 лет", - пояснил он.

По словам Кусманова, ранее, в 2019 году, возрастной порог ввели в программу "Болашак", теперь - в программу научных стажировок.

Отметим, глава государства на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых.

"Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?

Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.