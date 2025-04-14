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"Сломали нос, получили синяки": курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске

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Военнослужащие в форме
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Петропавловске курсанты Академии Национальной гвардии МВД РК устроили массовую драку. По факту начата проверка, передает корреспондент NUR.KZ.

О произошедшем сообщил Telegram-канал Halyqstan.

По его данным, студенты академии не вышли на построение, ослушались руководство и спровоцировали конфликт, который перерос в массовую драку. Инцидент произошел еще 10 апреля.

"Курсанты-первокурсники после словесной перепалки пустили в ход кулаки. В массовой драке участвовали около 20 человек. Нескольких из них пришлось отправить в областную больницу, чтобы определить тяжесть травм. Как оказалось, одному из курсантов сломали нос, другие отделались синяками и ушибами", - пишут авторы поста.

Сообщается, что по данному факту завели уголовное дело. Зачинщикам драки, вероятнее всего, грозит отчисление.

Инцидент прокомментировали в Академии Национальной гвардии МВД РK. Здесь подтвердили, что между курсантами первого курса произошла драка. По факту начата проверка.

"В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-службу Академии Национальной гвардии.

Напомним, в сентябре прошлого года на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы произошла массовая драка между студентами. Полицейские задержали около 20 человек. Позже инцидент прокомментировали в университете.

А до этого сообщалось, что в Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По неофициальной информации, драка была массовой, с участием в ней не менее 40 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235450-slomali-nos-poluchili-sinyaki-kursanty-akademii-nacgvardii-ustroili-massovuyu-draku-v-petropavlovske/