"Не хочу быть Котырбаевой": казахстанка отказалась от фамилии мужа и подверглась нападкам

Молодожены. Иллюстративное фото: pexels.com

Гульназ два года назад вышла замуж. Сейчас молодая женщина готовится стать матерью. При этом родственники супруга не перестают на нее давить. Они требуют, чтобы невестка взяла фамилию мужа, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульназ встречалась со своим будущим мужем недолго. Молодых людей познакомили общие друзья. Марат очень понравился девушке, парень имел высшее образование и хорошую работу. Он умел красиво ухаживать, всегда относился к ней с нежностью. Через полгода отношений казахстанец сделал любимой предложение, Гульназ ответила согласием.

"Я очень люблю и уважаю Марата. Наши отношения развивались очень стремительно. Уже через полгода мы решили пожениться.

Я узнала его настоящую фамилию в ЗАГСе. Девушка, которая принимала у нас заявление, усмехнулась, и я заглянула в его удостоверение. Оказалось, его фамилия Котырбаев (в переводе: котыр - болячка, шершавый участок кожи на теле, бай - богатый), а в социальных сетях он зарегистрировался именем своего отца. Конечно, я немного смутилась, но решила не обращать на это внимания", - говорит женщина.

После свадьбы молодые люди стали жить с родителями мужчины. Марат родился и вырос в многодетной семье. У него три сестры и два брата.

Родня часто собирается у них. Гульназ старается достойно принимать гостей. Однако в последнее время сестры мужа стали к ней придираться. Они хотят, чтобы она взяла фамилию супруга и стала Котырбаевой.

"Я никогда не планировала менять фамилию, к тому же мой отец против этого. Все невестки в семье мужа стали Котырбаевами. Однако я не хочу этого, у меня хорошая должность, а новая фамилия может вызывать смех у других людей. Я устала от назойливых сестер мужа и не знаю, что ответить на их нападки", - признается Гульназ.

По словам молодой женщины, у нее испортились отношения с мужем. Супруг тоже требует, чтобы она взяла его фамилию. Он считает, что Гульназ не уважает его деда и считает это имя позорным. Казахстанка не хочет его обидеть, но менять свою фамилию она не готова.

"Сейчас родные мужа часто обсуждают мой протест, называют меня чужой. Я на седьмом месяце беременности, нервничать мне нельзя. Я не хочу быть Котырбаевой. А еще недавно супруг заявил мне, что хочет дать ребенку свою фамилию, а не имя своего отца. Я тоже против этого", - делится казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2028730-ne-hochu-byt-kotyrbaevoy-kazahstanka-otkazalas-ot-familii-muzha-i-podverglas-napadkam/