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Видео со звонком полицейскому начальнику проверят на монтаж в Костанае

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Автомобиль в Костанае
Автомобиль. Фото: tobolinfo.kz

В Костанайской области полиция проведет служебное расследование по факту распространяемого видео якобы со звонком начальнику управления местной полицейской службы, передает "ТоболИнфо".

В редакцию "ТоболИнфо" поступил видеоролик, снятый, возможно, на регистратор в полицейской машине.

Как сообщает издание, в пояснениях к ролику автор утверждает, что начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области якобы помогает нарушителям уходить от наказания.

"Откуда у нас на дорогах будет порядок и когда станет меньше ДТП, если руководство само не дает оформлять нарушителей? И это еще сколько фактов, о которых мы не знаем. Многие боятся, что если скажут, то их сразу уволят. Повод для этого всегда найдут", - поясняет автор ролика.

По его словам, пойманный патрульной машиной нарушитель, желая избежать ответственности, звонит начальнику управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Максуту Ералиеву. На видео звучит его фамилия.

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту проведут служебное расследование.

"По данному факту в Департаменте полиции Костанайской области назначено проведение служебного расследования, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. Кроме того, видеозапись будет проверена на предмет возможного монтажа", - отметили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация, что в Алматы задержали бывшую сотрудницу МВД с наркотиками. В полиции подтвердили, что в южной столице действительно были задержаны две девушки, а в их съемной квартире нашли наркотические вещества.

А полиция Астаны проводит проверку после публикации видео, на котором слышно, что полицейские некорректно выразились в адрес водителя. Столичные полицейские "выгнали" водителя с пути следования VIP-кортежа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235083-video-so-zvonkom-policeyskomu-nachalniku-proveryat-na-montazh-v-kostanae/