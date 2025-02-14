Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывшую сотрудницу полиции задержали в Алматы

Опубликовано:

Сотрудница МВД РК
Сотрудница МВД РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появилась информация, что в Алматы задержали бывшую сотрудницу МВД с наркотиками. В двух департаментах полиции прокомментировали эти данные.

О задержании экс-сотрудницы министерства внутренних дел сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

По его данным, 13 февраля сотрудники УПН Алматы провели обыск в квартире, где находились две 24-летние девушки, приехавшие в южную столицу из Караганды.

"У них обнаружены два пакета. В одном, по предварительным данным, находился афганский гашиш весом около 2 кг, а в другом - где-то полтора килограмма мефедрона. А еще у одной из девушек на руках оказалось удостоверение старшего лейтенанта полиции на имя Е. В.", - написал Козачков.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что в южной столице действительно были задержаны две девушки, которых подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

Как рассказали в полиции, при обыске их съемной квартиры были обнаружены и изъяты наркотические вещества, принадлежность и происхождение которых будут установлены в результате судебно-химической экспертизы.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в ДП.

А в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что у них была сотрудница с такими именем и фамилией.

"Е. В. уволена из органов внутренних дел в августе прошлого года. При увольнении она заявила об утрате служебного удостоверения", - сообщили в департаменте.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до пожизненного срока.

Напомним, в конце прошлого года в аэропорту Кызылорды задержали полицейского. Сообщалось, что его подозревают в получении взятки. В полиции тогда сообщали, что мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220966-byvshuyu-sotrudnicu-policii-zaderzhali-v-almaty/