Бывшую сотрудницу полиции задержали в Алматы

В Сети появилась информация, что в Алматы задержали бывшую сотрудницу МВД с наркотиками. В двух департаментах полиции прокомментировали эти данные.

О задержании экс-сотрудницы министерства внутренних дел сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

По его данным, 13 февраля сотрудники УПН Алматы провели обыск в квартире, где находились две 24-летние девушки, приехавшие в южную столицу из Караганды.

"У них обнаружены два пакета. В одном, по предварительным данным, находился афганский гашиш весом около 2 кг, а в другом - где-то полтора килограмма мефедрона. А еще у одной из девушек на руках оказалось удостоверение старшего лейтенанта полиции на имя Е. В.", - написал Козачков.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что в южной столице действительно были задержаны две девушки, которых подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

Как рассказали в полиции, при обыске их съемной квартиры были обнаружены и изъяты наркотические вещества, принадлежность и происхождение которых будут установлены в результате судебно-химической экспертизы.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в ДП.

А в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что у них была сотрудница с такими именем и фамилией.

"Е. В. уволена из органов внутренних дел в августе прошлого года. При увольнении она заявила об утрате служебного удостоверения", - сообщили в департаменте.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до пожизненного срока.

Напомним, в конце прошлого года в аэропорту Кызылорды задержали полицейского. Сообщалось, что его подозревают в получении взятки. В полиции тогда сообщали, что мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.