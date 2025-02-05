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"Одна минута может обернуться трагедией": врачи обратились к жителям Астаны

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Открытое окно
Открытое окно. Иллюстративное фото: Oleksandra Troian / Getty Images

Врачи обратились ко взрослому населению Астаны и настоятельно рекомендуют следить за детьми - участились случаи падения их из окон, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает Управление общественного здравоохранения Астаны, несмотря на зимний период времени, в столице отмечаются случаи падения детей из окон высотных зданий. Так, с начала года зафиксированы три таких факта.

"С начала года в отделении реанимации нашей больницы двое детей находились в тяжелом стоянии - с различными травмами и переломами костей. После были переведены в отделение травматологии.

Зачастую при падении дети получают переломы позвоночника, рук и ног, черепно-мозговую травму и разрывы внутренних органов. Мы настоятельно просим взрослых не оставлять детей одних в помещении, даже с закрытым окном! Одна отвлеченная минута на что-то может обернуться трагедией", - предупредил заведующий травматологическим пунктом Многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны Баймаханбет Садуов.

По данным медучреждения, в прошлом году зарегистрированы 63 случая падения детей из окон, из них 33 ребенка в тяжелом стоянии были госпитализированы в стационар, 4 случая с летальным исходом.

Напоминание взрослым о простых правилах безопасности:

  1. Никогда не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или открытой балконной дверью.
  2. Не позволяйте детям находиться на подоконнике.
  3. Проверьте, чтобы рядом с окном не стояла мебель, с помощью которой малыш может забраться на подоконник.
  4. Если есть такая возможность, оборудуйте окна специальными запорными устройствами.

В августе мы писали о случае, когда в столице в районе Сарыарка ребенок возрастом один год выпал из окна пятого этажа. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

До этого трагедия случилась в Алматы: из окна 15-го этажа выпал четырехлетний ребенок. По инциденту ведется следствие, назначена судмедэкспертиза.

Также 1 августа сообщалось, что в Семее двухлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу, за его жизнь борются врачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218251-odna-minuta-mozhet-obernutsya-tragediey-vrachi-obratilis-k-zhitelyam-astany/