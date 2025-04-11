"Мы боимся": хороший урожай свеклы принес неожиданные проблемы жителям Жамбылской области (видео)

На нашествие мошкары жалуются жители Меркенского района в Жамбылской области. Ее настолько много, что люди боятся выходить на улицу, передает сайт телеканала КТК.

От назойливых насекомых казахстанцы не могут спрятаться даже в собственных домах.

"Каждый вечер травим – дихлофос, разные пестициды. Уже боимся и за себя, и за детей, потому что вот это оно везде", - делятся жители.

Насекомые не только в домах, но и в магазинах, детсадах и школах. Сельчане жалуются: если не спрятать продукты, то и есть их придется тоже с мошками. А такое обилие насекомых, боятся сельчане, может спровоцировать болезни.

Оказалось, все дело в сахарной свекле, которой в прошлый сезон уродилось слишком много. Корнеплод стабильно свозили на склады местного сахарного завода со всей области. Но переработать все там не успели, и свекла попросту сгнила. Теперь чиновники активно пытаются исправить ситуацию.

"Прошлогодний урожай свеклы оказался очень большим, из-за чего образовалось много отходов. Именно там начали заводиться мошки. На площадке для складирования уже были проведены дезинсекционные работы. Однако из-за большого объема сгнившей свеклы данные меры не дали существенного результата. В настоящее время начаты работы по вывозу свеклы с данной площадки в специально отведенную безопасную зону", - сообщил замакима Меркенского района Кайрат Аргынбаев.

Источник: КТК