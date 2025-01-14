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Проблемами обернулся для фермеров хороший урожай свеклы на юге Казахстана (видео)

Опубликовано:

Свекла столовая разложена насыпью
Свекла. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жамбылской области в этом году уродился хороший урожай сахарной свеклы, однако фермеров это не радует - горы корнеплода лежат у дороги и скоро начнут гнить, передает сайт телеканала КТК.

Аграрии пожаловались на кучи свеклы, которые теперь лежат в дороге и совсем скоро начнут издавать неприятный запах. Вывезти овощи должны были чиновники, говорится в материале.

"Лежит эта свекла – и лежит так уже давно. Забирать никто не торопится. У нас таких пять хозяйств. И еще несколько в соседнем селе. Сейчас ночью заморозки, днем солнце пригревает. Еще чуть-чуть, и эту свеклу уже не спасти совсем. А ведь это – наш труд, это деньги", - рассказывают фермеры Жамбылской области.

В сложившейся ситуации фермеры винят чиновников. Те, говорят, обещали помочь отвезти свеклу на заводы или сдать ее в соседнюю страну. Но около 100 тонн урожая так и остаются лежать в поле. А точнее – у дорог, куда хозяйства сами складировали корнеплод для быстрого вывоза.

Совсем не на руку и перепады погоды. Ночью в регионе температура опускается до минус 7, а днем поднимается до плюсовых значений.

Впрочем, в управлении сельского хозяйства обещают в течение месяца решить проблему окончательно.

"В прошлом году мы перевезли 193 тысячи тонн на Меркенский сахарный завод. В этом году – 600 тысяч тонн. Также ведется работа по отгрузке свеклы по железной дороге и грузовым транспортом в Кыргызстан. Осталось всего 10-15%", - заверил замглавы управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Абдирасил Желеубаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211255-problemami-obernulsya-dlya-fermerov-horoshiy-urozhay-svekly-na-yuge-kazahstana-video/

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