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Мост в Алматы отремонтируют после жалоб горожан на трещину

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Стену моста на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека в Алматы отремонтируют после жалоб алматинцев. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Ранее в Сети жительница города пожаловалась на состояние моста на Сейфуллина-Райымбека – стена его покрылась трещиной, а краска облупилась.

В управлении городской мобильности акимата Алматы сообщили, что в рамках плана работ по содержанию искусственных сооружений в мае текущего года планируется проведение ремонта подпорной стены вышеуказанного моста.

Напомним, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев также рассказывал, участки каких улиц в Турксибском районе будут отремонтированы в этом году.

А ранее сообщалось, что алматинцы смогут жаловаться на ямы на дорогах через чат-бот в Telegram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234639-most-v-almaty-otremontiruyut-posle-zhalob-gorozhan-na-treshchinu/