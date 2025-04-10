Мост в Алматы отремонтируют после жалоб горожан на трещину

Стену моста на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека в Алматы отремонтируют после жалоб алматинцев. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Ранее в Сети жительница города пожаловалась на состояние моста на Сейфуллина-Райымбека – стена его покрылась трещиной, а краска облупилась.

В управлении городской мобильности акимата Алматы сообщили, что в рамках плана работ по содержанию искусственных сооружений в мае текущего года планируется проведение ремонта подпорной стены вышеуказанного моста.

Напомним, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев также рассказывал, участки каких улиц в Турксибском районе будут отремонтированы в этом году.

А ранее сообщалось, что алматинцы смогут жаловаться на ямы на дорогах через чат-бот в Telegram.