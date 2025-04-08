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Сигнализация сработала в аэропорту Астаны

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Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В международном аэропорту Астаны сегодня сработала сигнализация с призывом покинуть здание, после чего в пресс-службе воздушной гавани прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали информацию о том, что в международном аэропорту Астаны сегодня объявили пожарную тревогу.

"Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание!" - такой сигнал сработал в аэропорту. Также на кадрах видно, как многие пассажиры выходят из здания.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу столичного аэропорта.

"В 18:11 в терминале внутренних рейсов международного аэропорта Нурсултан Назарбаев произошло срабатывание сигнализации. Причиной оказался пар от плиты кухни кафе "Жибек Жолы". Уже к 18:15 ситуация была полностью устранена, и аэропорт продолжил функционировать в штатном режиме. Задымления не было, угрозы безопасности пассажиров и персонала не возникло", - сообщили в пресс-службе.

В январе этого года мы писали, что международный аэропорт Астаны возвращен на баланс города.

Тогда отмечалось, что договор с арабской компанией истек, и 100% акций АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переданы в коммунальную собственность.

А в прошлом месяце стало известно, что в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234147-signalizaciya-srabotala-v-aeroportu-astany/