"Дети учатся в коридоре": в управлении образования Астаны прокомментировали резонансное фото

В управлении образования Астаны прокомментировали информацию о том, что учащиеся школы-лицея №72 учатся в коридоре из-за нехватки мест, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккауне Astana_brothers опубликовано сообщение от подписчиков, которые заявили, что школа-лицей №72 в Астане якобы переполнена.

"Дети учатся в коридоре", - сказано в публикации. Кроме того, была опубликована фотография, на которой, как утверждают авторы публикации, видно, что школьники занимаются в коридоре.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования Астаны. Там опровергли информацию о занятиях в коридоре.

"В школе-лицее №72 все учащиеся занимаются в специально оборудованных кабинетах. Сообщаем, что на фотографии учащиеся, пришедшие на урок раньше и занимаются самостоятельной работой",- сказано в комментарии.

В августе 2023 года представитель управления образования столицы прокомментировал вопрос о переполненных классах. Тогда сообщалось, что в городе не хватает мест для 26 тысяч детей.

А в июле 2024 года в Сети появилось видео с огромной толпой у школы, которые пришли зачислять детей в учебное заведение. На видео отреагировали и прояснили ситуацию в акимате Астаны.