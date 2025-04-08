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"Дети учатся в коридоре": в управлении образования Астаны прокомментировали резонансное фото

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Школьники в кабинете
Школа. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

В управлении образования Астаны прокомментировали информацию о том, что учащиеся школы-лицея №72 учатся в коридоре из-за нехватки мест, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккауне Astana_brothers опубликовано сообщение от подписчиков, которые заявили, что школа-лицей №72 в Астане якобы переполнена.

"Дети учатся в коридоре", - сказано в публикации. Кроме того, была опубликована фотография, на которой, как утверждают авторы публикации, видно, что школьники занимаются в коридоре.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования Астаны. Там опровергли информацию о занятиях в коридоре.

"В школе-лицее №72 все учащиеся занимаются в специально оборудованных кабинетах. Сообщаем, что на фотографии учащиеся, пришедшие на урок раньше и занимаются самостоятельной работой",- сказано в комментарии.

В августе 2023 года представитель управления образования столицы прокомментировал вопрос о переполненных классах. Тогда сообщалось, что в городе не хватает мест для 26 тысяч детей.

А в июле 2024 года в Сети появилось видео с огромной толпой у школы, которые пришли зачислять детей в учебное заведение. На видео отреагировали и прояснили ситуацию в акимате Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234124-deti-uchatsya-v-koridore-v-upravlenii-obrazovaniya-astany-prokommentirovali-rezonansnoe-foto/