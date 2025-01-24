Аэропорт Алматы хотел повысить цены на парковку, но получил предупреждение

Аэропорт Алматы получил предупреждение за планы поднять цены на парковку - она останется прежней, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

В агентстве пояснили, что поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой воздушной гавани о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года. Оно было сделано в декабре минувшего года.

В ведомстве подчеркнули, что согласно положениям предпринимательского кодекса РК, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции.

В итоге аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку.