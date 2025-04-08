Огромные глыбы льда едва не разрушили набережную в Балхаше (видео)

В Балхаше во время ледохода огромными глыбами льда едва не разрушило набережную. Спасатели обращаются к горожанам и призывают их к осторожности, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, кадры появились в соцсетях. Жителям Балхаша удалось запечатлеть так называемые торосы. Это момент, когда лед трескается и превращается в огромные глыбы, размеры которых достигают 10 метров. Судя видео, они едва не раздавили постройки на берегу озера.

При этом самих горожан такое явление не пугает - многие спешат на берег озера, чтобы снять происходящее на фото или видео.

Спасатели же предупреждают об опасности. Сложно предугадать, куда именно будет двигаться лед и какой он прочности. Нередки случаи, когда на таких льдинах зевак уносило далеко в воду, предупреждают в ДЧС.

Подходить к озеру сейчас опасно, за нарушение правил грозит штраф – около 28 тысяч тенге. Уже составлено 32 протокола. Любоваться красотой природы спасатели советуют на безопасном расстоянии.

"В целом резкое ледотаяние идет. Человек, находясь там, может недооценить всю опасность. Наши сотрудники проводят рядовые мероприятия патрулирование в ходе которых если обнаруживают лиц, которые нарушают правила они привлекают, их к административной ответственности", - предупредил глава управления гражданской обороны ДЧС Карагандинской области Ерасыл Сайпаш.

Между тем в Акмолинской области из берегов вышла река Колутон, из-за чего одно из сел оказалось отрезано от большой земли. В этом же регионе в минувшие выходные водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В итоге удалось спасти лишь пассажиров авто, сам водитель погиб.