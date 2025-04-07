Казахстанка добилась от бывшего мужа выплаты половины суммы от продажи машины

В Шымкенте урегулировали спор между экс-супругами. Мужчина заплатил бывшей жене 1,2 млн тенге, а также будет ежемесячно перечислять деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску женщины к бывшему мужу о разделе совместного имущества рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента.

В своем иске женщина указала, что состояла в законном браке с ответчиком с 2015 года, брак был расторгнут в 2023 году по решению суда.

В период брака был приобретен автомобиль марки Audi 100 C4. Однако позже выяснилось, что он продан без согласия женщины. Она просила определить долю в размере 1/2 части в совместном имуществе.

На судебном заседании стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации.

Суд вынес определение, в соответствии с которым мужчина выплатит бывшей жене стоимость 1/2 доли в совместном имуществе - автомобиле Audi 100 C4, что составляет 1,2 млн тенге.

Кроме того, ответчик обязался ежемесячно перечислять на счет экс-супруги 10 тыс. тенге из своей заработной платы и иных доходов.

Суд своим определением утвердил медиативное соглашение, заключенное между сторонами, с учетом всех его условий. Государственная пошлина, уплаченная по данному делу, подлежит возврату истцу. Производство по делу прекратили. Судебный акт уже вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что житель ЗКО согласился заплатить бывшей жене 7 млн тенге, чтобы оставить дом себе. Сперва женщина просила за недвижимость 8,7 млн тенге, но позже согласилась снизить сумму.

А в ВКО дом с участком делили между супругами. Дело в том, что мужчина на протяжении 8 лет не оплачивал свой долг. Для погашения задолженности определили его долю в общем совместном имуществе.