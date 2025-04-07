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Цены на медуслуги завышали в Актюбинской области

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Прием у врача
Прием у врача. Иллюстративное фото: Natalia Gdovskaia / Getty Images

Прокурорами выявлено завышение цен на услуги в медицинских учреждениях Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Надзорным ведомством был проведен анализ соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения.

В Уилском районе, например, установлено завышение стоимости платных медицинских услуг.

Цена справок формы №073/е (для получения разрешения на управление транспортным средством) и №075/е (медицинское профессионально-консультативное заключение) составляла 7 705 тенге, а справки формы №076/е (для получения разрешения на владение оружием) - 9 405 тенге.

Кроме того обнаружилось необоснованное включение дополнительных медицинских услуг, таких как осмотр хирурга, невропатолога и анализ крови на реакцию Вассермана.

Еще прокуроры выяснили, что больница не оснащена необходимым диагностическим оборудованием, что вынуждает пациентов обращаться в медучреждения областного центра.

По акту прокурорского надзора стоимость справок снижена: №073/е - до 6 000 тенге, №075/е - до 5 000 тенге, №076/е - до 9 000 тенге.

Также в областное управление здравоохранения направлено заявка на закупку недостающего оборудования.

Ряд должностных лиц привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233683-ceny-na-meduslugi-zavyshali-v-aktyubinskoy-oblasti/