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Отопительный сезон завершили в одном из городов Казахстана

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Женщина трогает батарею
Батарея отопления. Иллюстративное фото: Tatyana / Gettty Images

В Шымкенте по распоряжению акима в связи с потеплением сегодня официально завершили отопительный сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в соответствии с распоряжением акима Шымкента в связи с наступлением весеннего сезона и потеплением отопительный сезон официально завершится 7 апреля.

По обращениям населения будет продолжена соответствующая работа по повышению качества оказываемых услуг.

"В случае необходимости проведения ремонтных или профилактических работ в наружных системах отопления рекомендуем обратиться в управление энергетики и развития инфраструктуры Шымкента или в диспетчерскую службу ГКП "Энергоцентр-3", - отметили в акимате города.

Ранее стало известно, что в Актау отключат горячее водоснабжение на все лето. Это связано с началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей. Горячая вода будет отключена сразу после окончания отопительного сезона.

А точных сроков отключения отопления в Астане в местном акимате не назвали, но озвучили погодные условия, при которых будет принято такое решение. Для этого необходима устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233652-otopitelnyy-sezon-zavershili-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/