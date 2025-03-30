Один из прибрежных городов Казахстана останется без горячей воды на все лето
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В Актау отключат горячее водоснабжение на все лето. Это связано с началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей.
Как сообщает региональное издание Lada.kz, жителей Актау ожидает лето без горячей воды.
В ТОО "МАЭК" изданию сообщили, что горячее водоснабжение будет отключено одновременно с отоплением, если в городе начнется реконструкция тепловых сетей. Окончательное решение принимает управление жилищно-коммунального хозяйства региона.
В управлении энергетики и ЖКХ региона в свою очередь сообщили, что горячая вода действительно будет отключена сразу после окончания отопительного сезона, поскольку в этот период начнутся работы по реконструкции.
Ранее в пресс-службе городского акимата назвали предварительную дату завершения отопительного сезона - 15 апреля, однако точные сроки пока не объявлены.
Напомним, в прошлом году в Актау с мая до конца до лета тоже отключили горячую воду. На Мангистауском атомном энергокомбинате тогда назвали эту меру вынужденной.
Также в прошлом году в Восточно-Казахстанской области в Риддере отключили горячую воду на период с 10 мая по 1 сентября этого года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231607-odin-iz-pribrezhnyh-gorodov-kazahstana-ostanetsya-bez-goryachey-vody-na-vse-leto/