Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один из прибрежных городов Казахстана останется без горячей воды на все лето

Опубликовано:

Кран на кухне
Кран. Иллюстративное фото: Denis Shevchuk / Getty Images

В Актау отключат горячее водоснабжение на все лето. Это связано с началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей.

Как сообщает региональное издание Lada.kz, жителей Актау ожидает лето без горячей воды.

В ТОО "МАЭК" изданию сообщили, что горячее водоснабжение будет отключено одновременно с отоплением, если в городе начнется реконструкция тепловых сетей. Окончательное решение принимает управление жилищно-коммунального хозяйства региона.

В управлении энергетики и ЖКХ региона в свою очередь сообщили, что горячая вода действительно будет отключена сразу после окончания отопительного сезона, поскольку в этот период начнутся работы по реконструкции.

Ранее в пресс-службе городского акимата назвали предварительную дату завершения отопительного сезона - 15 апреля, однако точные сроки пока не объявлены.

Напомним, в прошлом году в Актау с мая до конца до лета тоже отключили горячую воду. На Мангистауском атомном энергокомбинате тогда назвали эту меру вынужденной.

Также в прошлом году в Восточно-Казахстанской области в Риддере отключили горячую воду на период с 10 мая по 1 сентября этого года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231607-odin-iz-pribrezhnyh-gorodov-kazahstana-ostanetsya-bez-goryachey-vody-na-vse-leto/