Один из прибрежных городов Казахстана останется без горячей воды на все лето

В Актау отключат горячее водоснабжение на все лето. Это связано с началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей.

Как сообщает региональное издание Lada.kz, жителей Актау ожидает лето без горячей воды.

В ТОО "МАЭК" изданию сообщили, что горячее водоснабжение будет отключено одновременно с отоплением, если в городе начнется реконструкция тепловых сетей. Окончательное решение принимает управление жилищно-коммунального хозяйства региона.

В управлении энергетики и ЖКХ региона в свою очередь сообщили, что горячая вода действительно будет отключена сразу после окончания отопительного сезона, поскольку в этот период начнутся работы по реконструкции.

Ранее в пресс-службе городского акимата назвали предварительную дату завершения отопительного сезона - 15 апреля, однако точные сроки пока не объявлены.

Напомним, в прошлом году в Актау с мая до конца до лета тоже отключили горячую воду. На Мангистауском атомном энергокомбинате тогда назвали эту меру вынужденной.

Также в прошлом году в Восточно-Казахстанской области в Риддере отключили горячую воду на период с 10 мая по 1 сентября этого года.