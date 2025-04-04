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Военного из разведроты хотели выселить из дома в ЗКО

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Военный смотрит в бинокль
Учения в армии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Западно-Казахстанской области воздушного корректировщика разведроты хотели лишить муниципального жилья из-за того, что он не проживал в нем, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о принудительном выселении из жилого дома без предоставления другого жилья рассмотрел и завершил Жанибекский районный суд.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог провел несколько рейдов по осмотру квартиры и установил, что ответчик в спорной квартире не проживает и переехал в другой жилой дом, в связи с чем просил удовлетворить иск о принудительном выселении из жилого помещения.

Однако, как установлено в ходе судебного заседания, ответчик с 2024 года работал в ТОО, подтверждением этому служит справка из организации.

"С 2024 года по настоящее время ответчик работает воздушным корректировщиком разведывательного отряда взвода штабной разведывательной роты 10810-й войсковой части", - отметили в суде.

Ответчик просил суд отказать в удовлетворении иска, указав, что задолженности по жилью у него нет, задолженности за коммунальные услуги погашены, а плата за пользование жилым помещением произведена.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу: неявка ответчика по месту жительства в срок, указанный в актах, не может являться основанием для его выселения из жилого помещения.

Согласно представленным истцом доказательствам, акты отсутствия ответчика в арендованном доме составлялись в феврале, мае, июле и в августе 2024 года.

Из комментариев ответчика стало ясно, что с 2024 года он работал в ТОО, данные факты подтверждаются приказом начальника районного отдела обороны.

Иск был отклонен в связи с отсутствием правовых оснований для выселения ответчика из муниципального жилого фонда. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Атырауской области, сотрудник Пограничной службы КНБ, подал иск к работодателю из-за полученного отказа в жилищной выплате. Суд встал на сторону мужчины, посчитав, что решение жилищной комиссии основано на неверном толковании закона.

А в Карагандинской области военнослужащий судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК и добился положенных ему и его семье жилищных выплат. Мужчина проходил воинскую службу на различных должностях в войсковых частях Министерства обороны РК, а его выслуга составляет более 20 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233098-voennogo-iz-razvedroty-hoteli-vyselit-iz-doma-v-zko/