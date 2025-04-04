Военного из разведроты хотели выселить из дома в ЗКО

В Западно-Казахстанской области воздушного корректировщика разведроты хотели лишить муниципального жилья из-за того, что он не проживал в нем, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о принудительном выселении из жилого дома без предоставления другого жилья рассмотрел и завершил Жанибекский районный суд.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог провел несколько рейдов по осмотру квартиры и установил, что ответчик в спорной квартире не проживает и переехал в другой жилой дом, в связи с чем просил удовлетворить иск о принудительном выселении из жилого помещения.

Однако, как установлено в ходе судебного заседания, ответчик с 2024 года работал в ТОО, подтверждением этому служит справка из организации.

"С 2024 года по настоящее время ответчик работает воздушным корректировщиком разведывательного отряда взвода штабной разведывательной роты 10810-й войсковой части", - отметили в суде.

Ответчик просил суд отказать в удовлетворении иска, указав, что задолженности по жилью у него нет, задолженности за коммунальные услуги погашены, а плата за пользование жилым помещением произведена.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу: неявка ответчика по месту жительства в срок, указанный в актах, не может являться основанием для его выселения из жилого помещения.

Согласно представленным истцом доказательствам, акты отсутствия ответчика в арендованном доме составлялись в феврале, мае, июле и в августе 2024 года.

Из комментариев ответчика стало ясно, что с 2024 года он работал в ТОО, данные факты подтверждаются приказом начальника районного отдела обороны.

Иск был отклонен в связи с отсутствием правовых оснований для выселения ответчика из муниципального жилого фонда. Решение уже вступило в законную силу.

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