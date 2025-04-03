Засыпают ямы на дорогах песком: в "КазАвтоЖоле" ответили на критику в соцсетях

В пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол" объяснили, почему для ремонта дорог сейчас используют песок, вместо того, чтобы укладывать асфальт, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Egov.press опубликовали видео, на кадрах которого видно, как рабочие лопатами сбрасывают песок с погрузчика на дорогу и засыпают яму.

"Искренне надеемся, что руководство АО НК "КазАвтоЖол" все же объяснит, какой высокотехнологичный метод применяют рабочие на этой видеозаписи", - сказано в описании к видео.

Пользователи оставили критические и едкие комментарии под данным видео.

"Ну вот зачем показывать технологии Казахстана. Кто снял найти и штраф за раскрытие технологий стратегических", "Новые технологии, что здесь непонятного", "Потом будет обжиг глины и получится кирпичная латка. Это нормально в наших условиях", - написали под постом казахстанцы.

Пресс-служба "КазАвтоЖола" опубликовала ответ в своем Telegram-канале. В сообщении указано, что засыпка ямы велась песчано-гравийной смесью.

"В настоящий момент погодные условия не позволяют запустить асфальтобетонные заводы и, соответственно, укладывать горячий асфальт. Чтобы не оставлять дорожное покрытие в аварийном состоянии, сотрудники дорожных служб временно используют песчано-гравийную смесь для засыпки выбоин.

Такое решение - распространенная практика в межсезонье и при неблагоприятной погоде. Оно позволяет предотвратить дальнейшее разрушение дороги, снизить вероятность ДТП и сделать проезд более безопасным", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Также в АО добавили, что по мере улучшения погодных условий и запуска асфальтобетонных заводов, работы по ремонту дорог будут продолжены уже с применением асфальтового покрытия.

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