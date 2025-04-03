Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Засыпают ямы на дорогах песком: в "КазАвтоЖоле" ответили на критику в соцсетях

Опубликовано:

ремонт ямы
Ремонт ямы. Кадр из видео: t.me/egovpress

В пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол" объяснили, почему для ремонта дорог сейчас используют песок, вместо того, чтобы укладывать асфальт, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Egov.press опубликовали видео, на кадрах которого видно, как рабочие лопатами сбрасывают песок с погрузчика на дорогу и засыпают яму.

"Искренне надеемся, что руководство АО НК "КазАвтоЖол" все же объяснит, какой высокотехнологичный метод применяют рабочие на этой видеозаписи", - сказано в описании к видео.

Пользователи оставили критические и едкие комментарии под данным видео.

"Ну вот зачем показывать технологии Казахстана. Кто снял найти и штраф за раскрытие технологий стратегических", "Новые технологии, что здесь непонятного", "Потом будет обжиг глины и получится кирпичная латка. Это нормально в наших условиях", - написали под постом казахстанцы.

Пресс-служба "КазАвтоЖола" опубликовала ответ в своем Telegram-канале. В сообщении указано, что засыпка ямы велась песчано-гравийной смесью.

"В настоящий момент погодные условия не позволяют запустить асфальтобетонные заводы и, соответственно, укладывать горячий асфальт. Чтобы не оставлять дорожное покрытие в аварийном состоянии, сотрудники дорожных служб временно используют песчано-гравийную смесь для засыпки выбоин.

Такое решение - распространенная практика в межсезонье и при неблагоприятной погоде. Оно позволяет предотвратить дальнейшее разрушение дороги, снизить вероятность ДТП и сделать проезд более безопасным", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Также в АО добавили, что по мере улучшения погодных условий и запуска асфальтобетонных заводов, работы по ремонту дорог будут продолжены уже с применением асфальтового покрытия.

Зимой прошлого года мы писали, что в Актобе, несмотря на выпавший снег, продолжалась укладка тротуарной плитки. Жители города были возмущены этим решением, считая, что погода может негативно повлиять на качество.

В июле 2024 года средний ремонт на автодороге Уральск - Аксай возмутил жителей ЗКО, которые сомневались в надежности новой технологии укладки асфальта, применяемой дорожниками.

О том, как онлайн подать жалобу на некачественные дороги в Казахстане, мы писали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232935-zasypayut-yamy-na-dorogah-peskom-v-kazavtozhole-otvetili-na-kritiku-v-socsetyah/