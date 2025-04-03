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Непристойно себя вел: жительница Алматы заявила, что к ее дочери приставал мужчина в автобусе

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Салон автобуса
Салон автобуса. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Алматы заявила о том, что к ее дочери и еще одной девушке приставал мужчина в автобусе. Кроме того, пассажир непристойно себя вел, передает NUR.KZ.

Женщина обратилась в редакцию паблика krisp_almaty, рассказав об инциденте, который случился с ее дочерью 2 апреля.

"По ее словам, около 19:38 ее дочь зашла в автобус и стояла в середине салона. Спереди сидел мужчина, который вёл себя непристойно: он улыбался, пристально смотрел на нее. Затем обратил внимание на другую пассажирку — девушку в хиджабе.

Водитель что-то тихо сказал мужчине, после чего, вторая девушка повернулась, увидела происходящее и в страхе отошла. Мужчина продолжал свои действия на протяжении четырех остановок", - приводит паблик слова женщины.

Когда дочь обратившейся вышла на остановке, мужчина вышел вслед за ней. Помощь испуганной девушке оказал молодой парень, который оказался поблизости.

В паблике также приводится видео непристойного поведения мужчины он держит руку в кармане штанов и производит странные движения.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции, где сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка.

"Объективные обстоятельства, а также личность правонарушителя непременно будут установлены и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, отметим, что обращений, заявлений и сигналов в полиции по данному факту ранее не поступало", — говорят в полиции.

Напомним, ранее пассажирка авиарейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах несовершеннолетней девочки, которая летела одна без сопровождения взрослых.

Также в Сети распространилось видео инцидента, произошедшего в автобусе в Алматы: пожилой мужчина напал на школьницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232816-nepristoyno-sebya-vel-zhitelnica-almaty-zayavila-chto-k-ee-docheri-pristaval-muzhchina-v-avtobuse/