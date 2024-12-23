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Пассажира авиарейса Актау - Алматы обвинили в домогательствах девочки

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Борт самолета с пассажирами
Самолет. Иллюстративное фото: izusek/Getty Images

Пассажирка авиарейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к несовершеннолетней девочке, которая летела одна без сопровождения взрослых, передает Lada.kz.

Пассажирка рейса Актау - Алматы поделилась в социальной сети Threads историей о том, что 21 декабря, стала свидетелем харассмента по отношению к девочке.

Она рассказала, что в самолете некий мужчина подсел к несовершеннолетней, которая летела без сопровождения взрослых, и вел себя с ней неподобающим образом.

По ее словам, несовершеннолетняя пассажирка летела одна, с разрешением на вылет. На взлете, когда в самолете отключили свет, к ней подсел выпивший мужчина.

"На взлете отключили освещение, он дал телефон девочке, якобы чтобы та сфотографировала вид из иллюминатора. Затем, когда девочка снимала видео, он пересел ближе к ней, взял ее за руки, имя спросил, возраст, начал говорить, что она красивая, гладить ее и дышать на нее. Она говорит "не трогайте меня", включают свет и через минут 10 бортпроводники входят в салон и видят, что девочка плачет, узнают причину у нее и пересаживают ко мне.

Мы ее успокоили, я сижу рядом, тот мужик выпил и сладко спал, не подозревая о том, что его ждет полиция. И сидевшие сзади пассажиры согласились быть свидетелями произошедшего что и есть 0 tolerance, 0 harassment. По прилету девочку встретили родители, а мужчину полиция", - написала казахстанка.

Пресс-служба департамента полиции на транспорте сообщила изданию, что правонарушитель доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения ( статья 440 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

"По результатам проверки других фактов незаконных действий не выявлено", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащего обвинили в попытке изнасилования ребенка в больнице в Астане. В МВД сообщили, что подозреваемый арестован.

Ранее в начале октября в одной из столичных гимназий случился скандал: учителя обвинили в домогательствах семиклассниц. В ДП сообщили, что по факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

Отметим, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Сообщалось, что подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203452-passazhira-aviareysa-aktau-almaty-obvinili-v-domogatelstvah-devochki/

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