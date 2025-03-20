Школы, детсады и поликлиники откроют в Наурызбайском районе Алматы

На встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы рассказал об успешном решении одной из приоритетных задач по улучшению социальной инфраструктуры города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"С учетом роста населения района, для дальнейшего снижения дефицита ученических мест, который на сегодня составляет 3572 места, реализуется системная работа по реконструкции и строительству новых объектов образования", - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, до конца текущего года в рамках национального проекта "Комфортная школа" откроются четыре новые школы - в микрорайоне Курамыс на 1500 мест, в ЖК "Нурлы Дала" - на 1500 мест, в микрорайоне Шугыла по улице Сабденова - на 2500 мест, в районе ЖК "Елимай" - на 1200 мест.

Также к первому сентября откроется школа на 1200 мест в микрорайоне Шугыла, возле ЖК "Алем сити". Она будет выкуплена у частного инвестора за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в августе 2025 года завершится строительство нового корпуса школы №174 на 375 мест.

Таким образом, в Наурызбайском районе будет создано 8300 ученических мест, что позволит не только разгрузить имеющиеся школы, но и перевести некоторые на односменный режим обучения, сообщил Досаев.

Кроме того, в мае в микрорайоне Шугыла будет открыт детский сад на 320 мест, а в сентябре планируется завершить строительство еще двух детских садов, по 320 мест каждый, в микрорайонах Курамыс и Шугыла.

Ерболат Досаев также напомнил о своем обещании, данном на предыдущих встречах, - начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шугыла. Данные работы стартуют в июле этого года, а сдать в эксплуатацию комплекс планируется в августе 2026 года.

В сентябре начнется строительство еще одного ФОКа в микрорайоне Акжар. На сегодня разработка ПСД на завершающей стадии, до конца июля ожидается выход заключения госэкспертизы.

Уделено внимание и строительству объектов здравоохранения. Реализацию трех больших проектов запланировано начать в текущем году. Это - поликлиники с клинико-диагностическими центрами на 500 посещений каждая в микрорайонах Курамыс и Шугыла, а также СВА на 200 посещений в микрорайоне Акжар.

Поликлиника. Фото: акимат Алматы

Благодаря новым объектам, сдать в эксплуатацию которые планируется в следующем году, снизится нагрузка на городские поликлиники № 26 и № 27. Общая численность прикрепленного населения в новых медучреждениях составит 60 тыс. человек, проживающих в близлежащих микрорайонах.

Медучреждения будут обеспечены современным набором высокотехнологичного диагностического оборудования: экспертные УЗИ-аппараты, цифровые флюорограф и маммограф, рентген, современная система нагрузочных тестов, МРТ и КТ.

"При строительстве новых поликлиник и семейно-врачебных амбулаторий акцент делается на комфорте, инклюзивности, технологичности оборудования и качестве оказываемых услуг в соответствии с единым стандартом оказания первичной медицинской помощи", - подчеркнул Ерболат Досаев.

Поликлиники с клинико-диагностическими центрами будут обеспечены современным набором высокотехнологичного диагностического оборудования, в том числе экспертными УЗИ-аппаратами, цифровыми флюорографами и маммографами, рентген- и аппаратами МРТ и КТ. Такой подход позволит повысить клиническую эффективность лабораторных услуг и соответственно качество медицинской помощи.

Для семейно-врачебной амбулатории будет предусмотрен минимальный набор необходимого для оказания первой медико-санитарной помощи оборудования: экспертный аппарат УЗИ, цифровые флюорограф и маммограф, рентгеновский диагностический стационарный аппарат, современная система нагрузочных тестов.