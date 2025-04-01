Подполковник на пенсии задержал электриков и вызвал полицию в Павлодаре

В Павлодаре 82-летний Алексей Лосев задержал электриков из энергетической компании, которых заподозрил в мошенничестве. Пенсионер преградил им путь и вызвал полицию, передает "Ирбис TV".

Алексей Викторович очень удивился и растерялся, когда электрики неожиданно для него появились на пороге именно в день его рождения.

Подполковник на пенсии, он как раз собирался в полицию - позвали коллеги, чтобы поздравить с 82-летием. Тем более, говорит, и за коммунальные услуги платит исправно, долгов нет. Торопился на встречу, просил прийти завтра.

Но сотрудники энергокомпании были непреклонны. В итоге они сорвали пломбу с электросчетчика.

"Я говорю: "Ребята, у меня сегодня день рождения, мне надо в УВД". А они: "Ничего не знаем". Я им говорю: "Извините, дочка у меня передавала, а дочка 3 месяца назад умерла, так что, говорю, извините, я сам еле живой". Он сразу: "Буду по-другому разговаривать". И он срывает эту пломбу", - поделился Алексей Лосев.

Но с виду беспомощный 82-летний пенсионер оказался не из робкого десятка. Бывший оперативник со стажем решил действовать по-другому.

Незваным гостям он категорично заявил, что из квартиры их не выпустит, пока на руки не получит акт. И, не сводя с визитеров глаз, набрал "102".

"А предупреждали же по телевизору, в газете, что надо остерегаться мошенников. Ну, а я и не таких брал. Вот напишите акт, потом один экземпляр мне, один - вам. А тут уже полицейский. Куда уже деваться им? Написали, полицейский приехал, тогда только отпустил. Прав? Прав. Я же не знаю их", - рассказал пенсионер.

Ситуацию прокомментировали в городском предприятии электрических сетей АО "ПРЭК".

"По приходе на место персонала АО "ПРЭК" было выявлено, что в данном конкретном случае истек срок поверки прибора учета. А также его класс точности не соответствует правилам устройства электроустановок. По этой причине потребителю было выдано предписание, после исполнения предписания прибор учета был заменен, пломба была восстановлена. Хотелось бы отметить для потребителей Павлодара, что участились случаи мошенничества, необходимо быть бдительными, спасибо потребителю за его реакцию", - сказал заместитель директора АО "ПРЭК" Сергей Гальченко.

В энергокомпании подчеркнули: сотрудники должны представляться, показывать удостоверение. У них же можно узнать телефон участка и позвонить. Или же набрать номер, указанный в квитанции.

А в данном случае потребитель больше двух месяцев не передавал показания. Кроме того, электросчетчик требовал замены. Поэтому электрики и приходили к Алексею Викторовичу.

Однако, учитывая почтенный возраст, к пенсионеру приехали снова и уже по звонку. Ему оказали содействие в установке нового прибора, опломбировали счетчик и дали контактные номера.

Алексей Викторович, в свою очередь, великодушно простил электриков за испорченный праздник. Но на всякий случай за порядком бдит. Ведь в правоохранительных органах он проработал почти 30 лет.

Ранее стало известно, что в Алматы участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят жителям, требуя заменить электросчетчики и отправляя SMS с кодом от номера 1414. Официальные компании предупреждают, что не звонят по вопросам замены счетчиков, а АО "АЖК" отправляет уведомления только в письменном виде.

Также павлодарцев призвали не верить звонкам о бесплатной замене счетчиков. Жителям города поступают звонки от злоумышленников, которые под этим предлогом выманивают личные данные. Для уточнения достоверности информации рекомендуют обращаться в контакт-центр ТОО "Павлодарэнергосбыт".