Водителей с казахстанскими правами будут штрафовать в России

С 1 апреля 2025 года езда в России с иностранными правами будет считаться нарушением - водителей будут штрафовать по статье за управление транспортным средством без права на это, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте "Парламентской газеты", официального издания Федерального Собрания РФ, зарубежные водительские права нельзя использовать в России с 1 апреля 2025 года - такую норму содержит вступивший в силу год назад федеральный закон.

Самой обсуждаемой новеллой принятого закона стала обязанность иностранных граждан получить российские документы на право управления транспортным средством.

Водительские удостоверения других стран будут действовать один год с того момента, как получивший их иностранец получит гражданство или вид на жительство в России, говорится в документе. После этого выданные за границей права будут считаться недействительными.

Иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, а также россияне, въехавшие в страну до этой даты, обязаны поменять права до 1 апреля 2025 года.

Если иностранец легализовался в России после 1 апреля 2024 года, он вправе пользоваться национальным водительским удостоверением еще один год. То же касается въехавших в страну россиян, их права будут действительны один год с даты въезда. Такие водители будут обязаны сдать экзамен на права - льготный период, когда документы можно было оформить обычной заменой, истекает 1 апреля 2025 года.

С 1 апреля 2025 года езда с иностранными правами будет считаться нарушением - водителей будут штрафовать по статье за управление транспортным средством без права на это. Штраф по статье 12.7 КоАП РФ составляет от 5 до 15 тысяч рублей. За бесправную езду машину могут задержать и поместить на штрафстоянку.

Исключение составляют граждане Беларуси и россияне с правами, выданными в братской стране. Их документы продолжат действовать.

Приезжающие в Россию на своем транспорте на период до одного года иностранцы смогут использовать национальные водительские удостоверения, объяснял при прохождении законопроекта в Госдуме замглавы МВД РФ Игорь Зубов. Накопившие в стране штрафы мигранты легализоваться не смогут, подчеркнул он:

"Получить гражданство или вид на жительство, не уплатив долги по административным правонарушениям, по штрафам, невозможно".

Заменить иностранные права на российские можно, обратившись в местное отделение ГИБДД или подав заявление через портал госуслуг. Понадобятся паспорт, документ, подтверждающий законность пребывания в России, водительские права, выданные в стране гражданства водителя, квитанция об уплате госпошлины, справка о пройденной медкомиссии, перевод иностранных документов на русский язык, заверенный у нотариуса.

Оплатить госпошлину надо до подачи заявления - она составляет две тысячи рублей. Права самых распространенных категорий - A, B, M и BE, подкатегорий A1 и B1 - изготовят в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.

Если иностранные права были утеряны, заменить их сразу на российские нельзя. Водителю нужно восстановить документ в стране, где их выдали. Другой вариант - получить водительское удостоверение РФ, пройдя обучение в автошколе и сдав теоретический и практический экзамены в ГИБДД.

Напомним, также мы писали, что с 1 января 2025 года в России начинают действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 дней суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

Более 90 суток в год на территории Российской Федерации могут находиться граждане, прибывшие для обучения, осуществления трудовой деятельности, временного проживания или получения убежища, добавили в посольстве.

Осенью прошлого года сообщалось, что иностранцы, в том числе и граждане Казахстана, при въезде в Россию будут сдавать биометрию. Введение биометрии для иностранных граждан планируется в два этапа.

Первый - с 1 декабря 2024 года иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию:

в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;

в автомобильном пункте пропуска Маштаково.

Второй - с 30 июня 2025 года. На всех пунктах пропуска для иностранцев, въезжающих в Россию, будет формироваться цифровой профиль. В нем будут указываться сведения об иностранце, в том числе биометрические.