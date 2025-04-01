Казахстанца обязали содержать бывшую жену до 18-летия детей

Казахстанца обязали выплачивать алименты на содержание бывшей супруги до достижения 18-летнего возраста их детьми, которые имеют инвалидность, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги, осуществляющей уход за общими детьми с инвалидностью до достижения ими возраста 18 лет, рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

"Истец в настоящее время осуществляет уход за общими детьми с инвалидностью 2 группы и не имеет доходов, а ответчик отказался оказывать материальную помощь на ее содержание", - рассказали в суде.

В связи с чем женщина просила взыскать с бывшего мужа алименты в размере 12 МРП (в 2025 году - 47 184 тенге) на свое содержание до достижения детьми возраста 18 лет.

На судебном заседании казахстанка настаивала на своих требованиях, а ее экс-супруг просил в иске отказать.

Решением суда иск был удовлетворен. С мужчины взысканы в пользу истца алименты на ее содержание в размере 12 МРП ежемесячно до окончания срока установленной инвалидности в отношении детей - 27 ноября 2026 года.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что суд встал на сторону находящегося в разводе акмолинца, который отказался платить за брекеты для ребенка. Женщина требовала у бывшего супруга на это 500 тыс. тенге - половину потраченной суммы.

С жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги. Женщина потребовала более 300 тыс. тенге ежемесячно до достижения детьми 3-летнего возраста, но суд назначил более скромную сумму - почти 60 тыс. тенге.