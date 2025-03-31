Суд встал на сторону акмолинца, который отказался платить за брекеты сыну

Суд отказал в удовлетворении иска казахстанке, которая потребовала у бывшего мужа 500 тыс. тенге за установку брекет-системы их ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к бывшему супругу о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Суд установил, что брак между истцом и ответчиком расторгнут и по решению суда мужчина выплачивает алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Казахстанка обратилась в суд с иском о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка. Она мотивировала это тем, что за лечение зубов и установку брекет-системы в частной стоматологии затрачено более 1 млн тенге. Половину суммы она просила взыскать с экс-супруга.

Мужчина иск не признал. Он пояснил, что от уплаты алиментов не отказывается, однако сумму, затраченную на лечение зубов, считает завышенной. На его иждивении также имеется двое несовершеннолетних детей от второго брака.

Суд отказал в удовлетворении иска по нескольким основаниям.

"У несовершеннолетнего было лечение хронического пульпита, кариеса, которые не относятся к тяжелым заболеваниям и не отражены в перечнях социально значимых и хронических заболеваний, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РК", - пояснили в суде.

Кроме того, ребенок на учете не состоит, инвалидности не имеет. Лечение производилось по желанию его матери, врачом не назначалось и не было продиктовано необходимостью.

"В связи с чем требования истца о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка необоснованы", - резюмировали в суде.

Ранее в Павлодарской области безработного местного жителя приговорили к нескольким суткам ареста за неуплату алиментов 6 детям. Мужчина накопил долг свыше 1,4 млн тенге. При этом он пояснил, что выплачивать алименты не отказывается, а задолженность образовалась в связи с отсутствием работы.

А казахстанец с зарплатой более 1 млн тенге просил снизить размер алиментов на трех детей до половины его дохода. Но суд пришел к выводу, что мужчина в состоянии выплачивать алименты в уже установленном размере, а его требования направлены на улучшение собственного материального положения за счет снижения выплат на содержание детей.