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Эзотерика

Казахстанка нашла умершего отца и получила в наследство квартиру

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Женщина
Девушка. Иллюстративное фото: Plan shooting2 / Imazins / Getty Images

Казахстанка нашла тело отца, который умер у себя дома, но полгода не был обнаружен. В наследство женщина получила квартиру в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску казахстанки о восстановлении срока для принятия наследства и признании принявшей его рассмотрел Таразский городской суд.

"После смерти наследодателя открылось наследство в виде квартиры в одной из многоэтажек Тараза. Вступившим в законную силу решением Таразского городского суда установлен факт признания отцовства мужчины в отношении истицы", - рассказали в суде.

Постановлением нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство женщине отказали по причине того, что она пропустила 6-месячный срок принятия наследства.

В суде казахстанка пояснила, что срок для принятия наследства пропустила в связи с необходимостью установления факта отцовства. Также она рассказала, что ее родители не состояли в зарегистрированном браке. С отцом они поссорились по причине употребления им спиртных напитков.

Женщина узнала о смерти отца в августе 2023 года, когда обнаружили его тело в квартире. До этого времени она пыталась найти отца, поскольку на связь он не выходил, искала по больницам и моргам.

Муж сестры женщины сообщил, что в августе 2023 года они вместе поехали по адресу проживания ее отца, где между этажами учуяли трупный запах и сообщили об этом в полицию. После чего мобильная группа полиции и сотрудники ДЧС, взломав дверь, обнаружили тело. Согласно заключению эксперта, смерть мужчины наступила не менее 6 месяцев назад.

"Суд счел причину пропуска срока для принятия наследства уважительной. Других наследников не имеется, наследственное имущество не признано выморочным и не перешло в собственность иных лиц", - отметили в суде.

Суд удовлетворил иск, восстановив срок для принятия наследства и признал казахстанку принявшей наследство. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Костанайской области не могла вступить в наследство после смерти супруга, пока суд не признал незаконной легализацию недвижимости. Дело в том, что дом и земельный участок были зарегистрированы за всеми членами семьи, а сарай и пристройки - за покойным.

А в СКО женщина не могла получить наследство из-за расхождений в написании фамилии умершей матери в документах. Факт родственных отношений все же установили в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232017-kazahstanka-nashla-umershego-otca-i-poluchila-v-nasledstvo-kvartiru/