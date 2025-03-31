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Поспать на пчелах можно будет в ВКО

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Уникальный санаторий с пчелами
Апидомик. Фото: noks.kz

Туристам в районе Алтай Восточно-Казахстанской области предложат побывать внутри пчелиной семьи в уникальном санатории. Будет возможность и поспать на пчелах, передает Noks.kz.

Глава крестьянского хозяйства "Восток" Сергей Ерышев продолжает семейные традиции, ведь он пчеловод уже в четвертом поколении. Его хозяйство занимается производством меда, маточного молочка, перги, воска и прополиса.

Сейчас Сергей Ерышев готовится к открытию апидомика - уникального санатория, где посетители смогут воспользоваться методами апитерапии.

"В современной медицине есть официально признанное направление - апитерапия. Это лечение с помощью пчелиных продуктов. В апидомике человек буквально окажется внутри пчелиной семьи: воздух, наполненный пчелопродуктами, оздоравливает организм", - объясняет предприниматель.

По словам Сергея, второй этаж гостевого дома уже достроен, завезена мебель. Сейчас работы идут на первом этаже, где расположатся ресепшен, чайная зона с фиточаем и медом, а также уютные комнаты для гостей.

"Санаторий рассчитан на десять номеров. Мы сможем одновременно принимать 10 семей с детьми. Гостям предложим сон на пчелах, баню, прогулки на свежем воздухе, питание натуральными продуктами", - рассказывает он.

Кроме основного санатория, Сергей Ерышев хочет создать передвижной апидомик. Это будет компактная версия санатория, которую он планирует разместить в городе Алтае.

"Уже обратился к акиму города Сергею Охременко с просьбой выделить место. Думаю, горожанам это будет интересно, они смогут приехать на автобусе, час полежать на пчелах, а также приобрести нашу продукцию", - говорит пчеловод.

Апидомики - редкое явление, поэтому в соседних районах ВКО аренда подобного дома может доходить до 60 тысяч тенге в сутки. Но Сергей Ерышев подчеркивает, что у него таких цен не будет. Открытие апидомика планируется уже в мае.

Ранее на заседании мажилиса депутат предложил несколько мер по повышению уровня жизни казахстанцев. Среди них - возрождение льготных и субсидируемых программ отдыха в учреждениях санаторно-курортного типа для семей рабочих на период отпуска и детей на время каникул.

Отдых в условиях санаторно-курортного лечения может быть оплачен государством или работодателем. О том, кто имеет на это право и как подать заявку, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231717-turistam-predlozhat-son-na-pchelah-v-vko/