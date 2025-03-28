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Зачем в Алматы "красят" газоны, рассказали в акимате

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Озеленение
Озеленение. Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы рассказали о новом способе озеленения, который со стороны выглядит так, словно коммунальные службы решили покрасить газон, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, на участках улиц Жарокова, Жандосова, Сатпаева и проспекта Аль-Фараби проводится плановая работа по озеленению зеленых зон между проезжей частью и тротуаром.

"Для озеленения используется метод гидропосева. Гидропосев - способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Создается смесь из семян, мульчирующего материала (как правило, мульча на основе древесных волокон или целлюлозы, редко - опилки, солома) с природным красителем зеленого цвета, гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений", - рассказали в акимате города.

Озеленение
Озеленение. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах. Таким способом озеленяются городские парки и скверы.

"Весенний гидропосев позволяет воспользоваться обильными осадками и умеренными температурами для посадки семян без стрессов, характерных для летних условий", - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы вдоль разделительной полосы проспекта аль-Фараби появилось почти 300 новых деревьев - 292 крупномерных вяза и ясеня.

Также мы сообщали, как изменился Бостандыкский район Алматы - в районе появились новые пешеходные зоны, детские площадки, тротуары и зеленые аллеи.

Озеленение
Озеленение. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231372-zachem-v-almaty-krasyat-gazony-rasskazali-v-akimate/